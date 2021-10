Josep Costa, en llibertat després de la seva compareixença com a investigat per presumpta desobediència

@EP





L'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, ha sortit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) cap a les 14.50 hores d'aquest dimecres, després de comparèixer com a investigat per presumpta desobediència quan formava part de la Mesa de la Cambra.





Costa ha sortit de l'edifici uns 20 minuts de l'hora de citar-lo davant la jutgessa instructora, que estava prevista per a les 14.30 hores d'aquest dimecres.





Els Mossos l'han detingut aquest matí per portar-lo davant la jutgessa després que no es va presentar a la citació el 15 de setembre, quan va dir que no assistia perquè no reconeixia l'"autoritat" del tribunal.