Centre d'Atenció Primària/@EP





Les cites presencials als centres de salut que han d'afrontar i la campanya de vacunació s'està deteriorant davant de la manca de personal existent. Segons les dades de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), calen més de 38.000 professionals a tot Espanya en atenció primària , 15.500 infermers i infermeres, segons el SATSE.





Des del CSIF consideren que les dades són preocupants. S'estan reprenent les cites presencials sense garanties suficients per poder assistir els pacients amb la qualitat necessària. La pandèmia ha estat un punt dʻinflexió per als centres de salut. El cop que ha suposat ha estat molt gran i, malgrat que la crisi sanitària millora, els centres en continuen patint les conseqüències.





L'atenció primària s'està veient obligada a tenir pacients en llista d'espera durant 15 i 20 dies. Una circumstància que s'està donant per la sobrecàrrega de feina o per la manca de personal. Els sanitaris han arribat al punt màxim de saturació i estan esgotats, tal com reconeixen des del CSIF en el comunicat.







EL SISTEMA SANITARI ESTÀ TOCAT DESPRÉS DE LA PANDÈMIA





Però aquests no són els únics problemes a què s'enfronta l'atenció primària. La pandèmia ha obligat a contractar milers de persones per fer front a una situació crítica, però aquests contractes laborals estan arribant al final. Les dades indiquen que prop de 50.000 persones acabaran les obligacions a final d'any, fet que suposarà un repunt que se sumaran als acomiadaments actuals.





Les dades de la Seguretat Social indiquen que durant el mes de setembre s'han perdut 13.311 llocs de treball en sanitat. Des del CSIF han volgut posar el focus sobre aquest problema que consideren que és molt greu i que està posant de manifest la feblesa que mostra el sistema.





POQUES PLACES DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA





La Formació Sanitària Especialitzada també és a la baixa. S'han tret 10.634 places i segons les aspiracions del CSIF són un 20% del que ells reclamen. Les dades indiquen que han augmentat respecte al 2020, però continuen sent uns números pobres tenint en compte la situació actual.





Però no són les úniques dades preocupants. Els números estan per sota de la mitjana europea i molt lluny dels principals països en atenció primària de personal mèdic i infermeria. A Espanya, el personal facultatiu suposa un 0,77 per cada 1.000 habitants, mentre que altres països com Portugal (2,6), Irlanda (1,82) o els Països Baixos (1,61) estan molt per sobre d'aquestes dades.





Gràfic elaborat per Catalunyapress | Dades de CSIF





El CSIF considera que per poder arribar al nivell d'altres països, Espanya hauria de contractar un total de 9.500 professionals més de medicina de família. A més, informen que, actualment, hi ha un dèficit de 28.217 professionals en infermeria, cosa que suposaria que s'haurien d'invertir un total de 1.300 milions d'euros per poder fer-hi front.





CATALUNYA TAMBÉ PATEIX LA FALTA DE PERSONAL DESPRÉS DE DEU ANYS DE RETALLADES





El portaveu de SATSE a Catalunya, David Oliver, ha comentat en declaracions a Catalunyapress que “la realitat és que moltes autonomies estan perdent el reforç covid. Tot i això, a Catalunya, de moment no, però les renovacions del personal d'infermeria en aquests centres d'atenció primària depèn dels fons covid”.





"L'assistència és la correcta, però costa molt arribar al millor nivell de qualitat possible. Som els que som i estem molt cansats", ha remarcat David Oliver. Una situació que s'està agreujant. Les patologies que no eren covid s'havien deixat de banda durant la pandèmia, com és obvi, però ara s'han de reprendre i les condicions no són les millors. Embòlies, diabetis, salut mental o infarts, entre moltes altres, s'han anat deixant de banda i ara l'atenció primària l'ha de recuperar, però amb aquesta manca de personal.





"Les mesures les prenem amb resignació. Treballem així, però no és el que volem i ens falta personal. Portem 10 anys de retallades, treballant més i cobrant menys. La feina ho fem bé, però anem molt descontents", ha explicat el portaveu. Tot plegat fa que les llistes d'esperes siguin molt llargues, però la manca de personal fa que sigui impossible reduir-les.





UN PROBLEMA AFEGIT, NO HI HA UN PROJECTE CLAR PER ON SEGUIR





A més, FC, membre del CSIF, també s'ha mostrat a la línia del comentat pel portaveu de SATSE i ha anat un pas més enllà. "Falta el camí. Saber on anem. No hi ha un projecte clar per on seguir. No podem estar per estar. La cura ha de ser tant física com psíquica", ha comentat a CatalunyaPress.





El problema és als usuaris, ja que no poden rebre l'atenció que realment es mereixen i en pròpies paraules de FC, “el pacient està totalment abandonat” . Els metges estan pendents de fer les trucades telefòniques i no poden atendre de manera presencial el que acaba afectant de manera directa la sanitat i els pacients.