Vodafone España i sindicats arriben a un acord per l'ERO amb 442 afectats

@EP





Vodafone España i els sindicats han arribat aquest dimecres a un acord en relació amb l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat el setembre passat. Finalment, l'ERO afectarà 442 treballadors a tot l'Estat, un 15% menys que la proposta inicial (519 empleats), segons han informat els sindicats.





Pel que fa a les indemnitzacions, l'empresa ha acordat oferir 50 dies per any treballat amb un topall de 33 mensualitats. A més, durant la negociació, els treballadors han aconseguit millorar altres punts com el cobrament d'una prima lineal o l'eliminació de l'antiguitat per obtenir certes compensacions.





En concret, els treballadors amb sous inferiors als 30.000 euros bruts anuals afectats per l'ERO podran gaudir d'una bonificació de 6.000 euros. Rebre aquesta quantitat no estarà condicionat a l'antiguitat del treballador, tal com l'empresa havia proposat anteriorment –com a mínim s'havien d'acumular cinc anys a la companyia-.





Una altra de les millores té a veure amb les prejubilacions. En aquest cas, Vodafone permetrà que s'inscriguin a l'ERO aquells que compleixin 55 anys abans del 31 de desembre de 2022. El nombre d'inscrits es restarà del volum total de sortides.





Finalment, es mantindrà l'assegurança de salut per aquells treballadors afectats per l'ERO i que tinguin patologies greus o estiguin en tractament.





L'acord arriba dues setmanes després que els sindicats obrissin la porta a celebrar vagues a les botigues de Vodafone en cas que no avancessin les negociacions. Finalment, però, aquestes no es van produir després que les dues parts acostessin posicions.