Costa s'enfada i anuncia que es querellarà contra la jutgessa del TSJC per "detenció il·legal"

Aquest dimecres a la tarda, Josep Costa, l'exvicepresident primer de la Cambra catalana ha anunciat que presentarà una querella "per detenció il·legal" contra la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que n'ha ordenat la detenció.





Ho ha dit en una atenció als mitjans després de sortir del tribunal, on s'ha acollit al seu dret de no declarar, i en què ha explicat que abans de començar la compareixença ha demanat que es tramités la recusació de la magistrada instructora, perquè considera que la detenció ha estat "desproporcionada i sense cap tipus de base legal".





Aquest dimecres al matí, la defensa de Costa ja havia enviat un 'habeas corpus' al tribunal, en què també sostenia que la detenció havia estat il·legal, però el TSJC ho ha rebutjat.









Ha manifestat que aquest dimecres al matí, abans de la seva detenció, els veïns de l'escala han alertat que "hi havia gent estranya a la porta d'entrada", i que posteriorment els Mossos d'Esquadra ho han detingut i ha estat traslladat fins al TSJC per a la declaració. També ha explicat que la magistrada va dictar una resolució en un procediment en què ell mateix és el seu propi advocat a la causa, i que se l'ha detingut sense haver-li notificat abans la detenció.





"El judici per desobediència, que és del que se m'acusa, es pot celebrar sense la meva presència, en absència com a acusat. Si se'm pot jutjar sense ser-hi present, quina necessitat hi ha de detenir-me per portar-me davant d'un tribunal quan ja he dit que no reconec la seva jurisdicció i que no tinc intenció de declarar?", ha conclòs.