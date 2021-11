Aquestes són les principals tradicions del Dia de Tots Sants

@EP





El Dia de Tots Sants se celebra d'una manera diferent a cada part del món. El que tots comparteixen és que és una festivitat. En algunes parts del món com Mèxic o els Estats Units es fan festes, mentre que en altres com Espanya se celebren de manera molt diferent.





A Espanya el Dia de Tots Sants és una festivitat cristiana que se celebra el dia 1 de novembre. És una tradició catòlica de ritu llatí i celebra el dia dels difunts. La festivitat es fa perquè les persones que han perdut la vida han superat el purgatori, s'han santificat i ja tenen la vida eterna en presència de Déu.







El dia 1 de novembre a Espanya és festiu i segons quin lloc del territori espanyol se celebra d'una manera i es tenen uns costums diferents.





VISITA ALS CEMENTERIS, MENJARS ESPECIALS I TRADICIONS LITERÀRIES





La tradició més comuna i la que més es fa a Espanya és visitar els cementiris i portar flors als éssers estimats. Les famílies ho entenen com una mostra d'afecte cap a aquesta persona que ja no hi és i que tant els ha suposat a les seves vides. Una manera de recordar el seu familiar o amic cada any el mateix dia.





En algunes zones d'Espanya s'hi porta molt de menjar per poder commemorar els difunts. Al País Basc per exemple, es mengen castanyes. A Catalunya, a banda de celebrar amb la família i menjar castanyes, hi ha una tradició molt gran de fer i menjar panellets. És un dolç que està fet amb massapà i pinyons, però que al llarg dels anys les famílies han anat adaptant les receptes i han fet de coco, xocolata...





A més, hi ha un altre tipus de dolços que es consumeixen a Espanya durant aquest dia i es fa com a tradició. Els ossos de sant o els bunyols de vent i es consumeixen a pràcticament tot el territori espanyol.





Però el dinar i les visites als cementiris són algunes de les tradicions, però les literàries també són una part important del Dia de Tots Sants. A Alcalá de Henares cada any es fa una representació teatral de José Zorrilla. A Sòria, per exemple, utilitzen el dia 1 de novembre per poder retre homenatge a Gustavo Adolfo Bécquer.





EL DIA DELS MORTS A MÈXIC





Quan es parla del Dia de Tots Sants, Mèxic és un d'aquells llocs que a tothom se li venen al capdavant. Ells en diuen el dia dels morts i s'ha convertit en una de les festes tradicionals més importants a tot el país. Durant aquest dia, la creença popular diu que totes les persones que han mort tornen per visitar les seves famílies.





Molts dels mexicans continuen celebrant aquest dia festiu amb menjars familiars, dolços i flors per rebre les ànimes dels seus éssers estimats a la casa on sempre han estat i així rendir-los un petit homenatge.





HALLOWEEN ALS ESTATS UNITS





Halloween ha esdevingut una festivitat pràcticament mundial. La nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre al Canadà i als Estats Units els més petits van tocant a les portes dels veïns per rebre caramels.





LA TRADICIÓ CELTA A IRLANDA





La tradició cèltica és força diferent. Durant aquest dia 1 de novembre, a Irlanda, se celebra una festa per poder emmagatzemar provisions amb vista a tot l'hivern. El 31 d'octubre, a la nit, les fogueres s'il·luminaven per poder espantar els mals esperits que tornaven des del món dels morts.