La infecció per covid provoca més complicacions neurològiques que la vacuna

Les investigacions sobre la covid 19 se segueixen succeint i es treuen més resultats a la llum. L'últim, una investigació duta a terme per la Universitat d'Oxford ha conclòs que la infecció per covid 19 comporta un risc molt més gran de complicacions neurològiques que la primera dosi de la vacuna.





Per poder arribar a aquesta conclusió, els investigadors han detallat els resultats de l'anàlisi de més de 32 milions de persones a Anglaterra. Amb aquest estudi han pogut investigar les complicacions neurològiques que pateixen les persones 28 dies després de rebre la vacuna i les comparen amb els 28 dies posteriors a donar positiu per la infecció.





La realitat va dir el risc de patir tenir afectacions rares neurològiques baix amb l'administració de la vacuna d'AstraZeneca i el risc també és baix de patir un accident cerebrovascular amb la injecció de la vacuna de Pfizer. Això sí, la infecció per covid sí que es va associar directament amb un risc més alt de patir complicacions neurològiques.





"Trobem diferents riscos per a diferents tipus d'afeccions neurològiques segons la vacuna que es rebés. No obstant això, aquests van ser substancialment menors que els riscos que es produeixen en associació amb una prova de PCR COVID-19 positiva. Per exemple, estimem un excés de 145 casos de síndrome de Guillain-Barré per cada 10 milions de persones en els 28 dies posteriors a una prova positiva de SARS-CoV-2, en comparació de 38 per cada 10 milions per als que van rebre la vacuna d'AstraZeneca", ha explicat la coautora de l'estudi Martina Patone.





EL RISC DE LA POCA INFORMACIÓ





Els primers assajos de la vacuna no parlaven sobre els problemes que podien patir les persones relacionades amb els esdeveniments neurològics. Aquests problemes es detectaven en menys d'una de cada 10.000 persones. Per això aquest estudi ha volgut analitzar 32 milions de persones dels registres sanitaris d'Anglaterra per poder tenir una nova referència.





En aquest sentit, l'estudi el que va fer va ser veure la freqüència amb què es produïen aquestes complicacions neurològiques en diferents moments de la mateixa persona i després en funció de la vacuna o donar positiu per covid.





Els resultats de l'estudi han mostrat que les afeccions neurològiques que tenen risc d'ingrés hospitalari per covid 19 són més grans quan la persona està exposada a la malaltia que quan rep la vacuna, així que això posa de manifest l'efectivitat que té l'administració de la vacuna.





L'única cosa negativa d'aquest estudi és que la mostra que s'ha recollit només és d'Anglaterra. L'anàlisi també es va fer un conjunt de dades de persones escoceses. El que és clar és que les poblacions del món són molt diferents i que es poden experimentar diferents taxes de complicacions molt rares a diversos punts del planeta.