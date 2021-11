Llei de la ciència, paga extra als funcionaris o T-mobilitat: aquests són els temes que es tractaran al Parlament a partir d'avui

@EP





Després de la breu pausa que ha suposat el festiu de Tots Sants, torna l'actualitat política i amb ella el ple del Parlament setmanal. Així, entre aquest dimarts i dijous es debatrà a la cambra catalana el primer projecte de llei del Govern d'aquesta legislatura, la llei de la ciència de Catalunya, i també una proposició de llei de la CUP que planteja internalitzar el servei de transport sanitari.





El ple, que començarà dimarts a les 15 hores i s'allargarà fins dijous, també debatrà un decret llei perquè el personal del sector públic de la Generalitat recuperi el 100% de la paga extraordinària del 2014, i dues propostes de resolució - de comuns i de Cs- per crear una comissió de recerca sobre la gestió de les residències durant la Covid-19.





Durant dimarts a la tarda i dijous al matí el ple substancià 10 interpel·lacions al Govern sobre l'accés als serveis "a la Catalunya poc poblada", sobre finançament de governs locals, deute amb el món local, sobre el control dels Mossos d'Esquadra, el canvi climàtic, el sistema sanitari, el futur d'Europa, l'economia catalana i sobre polítiques socials.





SESSIÓ DE CONTROL



El ple es reprendrà dimecres a les 9.00 hores amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que respondrà a les preguntes que li formulin els grups parlamentaris.





Els consellers respondran preguntes sobre universitats públiques, polítiques de muntanya, protecció del Delta de l'Ebre, la nova llei estatal d'habitatge, la descarbonització de la mobilitat, els fons Covid, els "casos d'abusos sexuals a la Generalitat", o sobre mesures per pal·liar l'increment de preus de gas i llum, entre d'altres.





Acabada la sessió de control, el Parlament debatrà i votarà una altra proposta de resolució conjunta d'ERC, el PSC-Units, els Junts, la CUP i els comuns per a la creació d'una comissió específica per a la tramitació de textos consolidats.





Es tracta d'una de les dues comissions que aquests grups van pactar donar-li la Presidència a Vox en el marc del 'pacte antifeixista' per complir les comissions que els corresponien per complir el reglament del Parlament, malgrat que la formació d'Ignacio Garriga va renunciar a això perquè considera un "insult" l'oferiment.





PAGA EXTRA A FUNCIONARIS I LLEI DE CIÈNCIA



El ple farà després el debat del Decret llei 23/2021 de modificació del Decret llei 18/2021 sobre l'increment retributiu per al 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extra del 2014 per al personal públic de la Generalitat, i aquest decret serà presentat per la consellera de la presidència, Laura Vilagrà.





Dimecres mateix la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, presentarà el Projecte de llei de la ciència, que pretén "definir i consolidar el model propi" de recerca, desenvolupament i innovació català, i promoure el mecenatge científic i un pla universitari a investigació d'excel·lència, entre d'altres mesures.





Aquesta llei s'ha tramitat per la via d'urgència i no compta amb cap esmena a la totalitat, per la qual cosa previsiblement després del debat al ple continuarà la seva tramitació parlamentària abans de la seva aprovació definitiva.





INTERNALITZACIÓ DEL TRANSPORT SANITARI





A més, dimecres a la tarda es farà el debat de totalitat de la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari -de la CUP i que arriba a aquest primer debat al Ple amb una esmena de rebuig de Vox-, que preveu finalitzar la prestació actual d'aquest servei per empreses privades, i que sigui gestionat pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).





La sessió continuarà amb el debat i votació de les propostes de resolució de comuns i Cs sobre creació d'una comissió per investigar les formes de gestió de residències durant la pandèmia, "prestant especial atenció a les que han estat més satisfactòries i les que menys", i que incorpori especialistes.





Finalment, dijous el ple debatrà 7 mocions: sobre seguretat pública i Mossos, la T-Mobilitat, l'administració de justícia, la gestió d'espais agraris, la situació de l'Afganistan i l'acolliment de refugiats, i sobre l'acció econòmica per a "combatre la concentració de la riquesa i desigualtats socials".