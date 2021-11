Aquests són els 5 espanyols més rics del 2021 segons Forbes

Forbes torna a publicar la llista de les grans fortunes a Espanya. Catalunyapress se'n fa ressò i la centra en les 10 fortunes espanyoles segons el seu rànquing.





A la llista d'aquest 2021 la novetat és que es pot analitzar com estan sortint de la crisi del covid i mostra que 7 de cada 10 euros que generen les grans fortunes a través de les empreses tornen al teixit empresarial, generant més feina i més riquesa per al nostre país.





#01 Amancio Ortega





Accionista majoritari Inditex. CONFECCIÓGALÍCIA: €67.000 M





Amancio Ortega , accionista majoritari d'Inditex, repeteix un any més com l'empresari més ric d'Espanya. Inditex ha augmentat les vendes en un 1,5%, fins a 6.994 milions d'euros, amb un Ebitda de 1.866 milions, de manera que deixa enrere la crisi del cóvid. A més, Amancio Ortega manté la seva estratègia de diversificar les seves inversions personals a través del grup Pontegadea. Ha invertit els seus recursos en immobles a Espanya, els Estats Units i el Regne Unit i està exposada en societats cotitzades: Enagás i Red Eléctrica. Els experts independents valoren la cartera d?immobles de Pontegadea Inversions en 8.325 milions d'euros.









#02 Sandra Ortega Mera





Accionista d´Inditex. CONFECCIÓGALÍCIA€6.300 M





Sandra Ortega Mera , filla d'Amancio Ortega i segona accionista d'Inditex, diversifica les seves inversions a través del hòlding Rosp Corunna, que controla la seva participació a Inditex i també té accions en empreses com Pharma Mar o el 30% de Room Mate. El suport a Room Mate és un dels punts que ha provocat friccions entre Sandra Ortega i el seu exgestor d'inversions, José Leyte, a qui ha denunciat Sandra.









#03 Rafael del Pi i Calvo-Sotelo





President de Ferrovial. INFRAESTRUCTURESMADRID 3.800 ME





Rafael del Pino és president de Ferrovial i el principal accionista individual a través de la seva societat patrimonial Rijn Capital . Aquest any, Del Pino ha donat del quart al tercer lloc, gràcies a l'evolució de la cotització de Ferrovial a Borsa i la seva política de dividends. En els darrers cinc anys, Ferrovial ha augmentat la seva capitalització un 30% més. A més, la constructora té un programa de dividends flexibles que permet als accionistes cobrar-los en efectiu o amb accions noves. Ferrovial i la consultora CapGemini s'han unit al projecte Corredors Connectats Orquestrats (Aivia) , que promou Microsoft, per desenvolupar carreteres intel·ligents 5G.









#04 Juan Roig Alfonso





President de Mercadona. DISTRIBUCIÓ. VALENCIANA€3.700 M





Juan Roig és el president de Mercadona, el seu principal accionista i un dels líders empresarials més ben valorats a Espanya, segons la consultora Brand Finance. La cadena de supermercats amb més de 1.600 botigues entre Espanya i Portugal, aposta pels productes de qualitat i ha esdevingut un dels supermercats més rendibles actualment. A través del Projecte Llegat, Roig contribueix al desenvolupament de la societat amb iniciatives com ara Marina d'Empreses, formada per l'escola de negocis EDEM, Lanzadera i Angels; el mecenatge esportiu, amb la Fundació Trinidad Alfonso i el València Basket Club; i Licampa 1617, creada per construir el Casal Espanya Arena a València.









#05 Juan Carlos Escotet





President del Banesco. Grup Financer Internacional i d'Abanca Corporació Bancària



INVERSIONSGALÍCIA 2.700 ME





Nascut a Madrid, Juan Carlos Escotet és un banquer hispà-veneçolà establert a la Corunya. President del Banesco Grup Financer Internacional, amb presència als Estats Units, Veneçuela, Panamà i Espanya entre altres països. L'any passat, a més, va aconseguir el 39,8% de Nova Pescanova, de la qual ja controla el 80,46% (aquest any, ha completat el seu paquet fins al 97% de la companyia, després de capitalitzar el deute). ca liderar la descarbonització energètica.