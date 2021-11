El Parlament tomba la comissió que volia aclarir què va passar a les residències catalanes durant la covid

@EP





Els familiars i entitats que volien saber què va passar durant la primera onada de la Covid a les residències catalanes es quedessin, de moment, amb el dubte. El Parlament ha rebutjat aquest dimecres impulsar la proposta de resolució registrada el juny passat per En Comú Podem i Ciutadans per crear una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per a la gent gran durant la pandèmia.





Mentre que els "comuns", Cs, Vox, CUP-NCG i PPC han votat a favor, els socis de Govern -JxCat i ERC- i PSC-Units han votat en contra, tal com es temia, i han tirat endavant un grup de treball per analitzar l'impacte de la covid-19 a les residències. La cambra ja havia constituït una comissió de recerca de residències, però va decaure amb la finalització de la legislatura.





El Moviment de Residències de Catalunya no ha trigat a mostrar el seu enuig i en un comunicat emès dimecres a la tarda han "lamentat profundament" la decisió del Parlament i han afirmat que així "es tapen les vergonyes i s'oculta la veritat de les més de 9.000 morts".





Així mateix, l'entitat ha considerat que els grups polítics "s'encobreixen els uns als altres" i que finalment "ningú és responsable" del que creuen que ha estat una "gestió criminal de les residències".









COMUNS I CIUTADANS, CARREGEN CONTRA EL "NO" DEL PSC





En el desenvolupament del ple, la diputada dels "comuns", Jess González, ha criticat que els grups que recolzen el Govern no hagin optat per reactivar la comissió d'investigació ara, i ha carregat contra el PSC per "desmarcar-se". A més, ha acusat els socialistes "d'aliar-se amb ERC i amb Junts per fer el mateix que fa Isabel Díaz Ayuso a Madrid: prohibir que s'investiguin a fons les residències".





Per la seva banda, la diputada de Cs, Anna Grau, també ha carregat contra ERC, Junts i PSC per rebutjar la proposta. Ha dit que pot arribar a entendre que els socis de Govern vulguin evitar “que les vergonyes de la gestió de les residències quedin descobertes” però no que ho faci el PSC.





"Tan terrible seria crear una comissió? Què amaguen, què temen que se sàpiga?", ha qüestionat. I ha agraït En Comú Podem que "no hagin afluixat" i no s'hagin sumat "a la conspiració del silenci que va fallar a les residències de gent gran".





LA CUP I EL PP TAMPOC HO ENTENEN





Basha Changue, diputada de la CUP-NCG, s'ha queixat que el PSC, ERC i Junts hagin optat per obrir una altra via amb el grup de treball. Els anticapitalistes intueixen que els tres grups "ja escalfen motors per acordar coses", en un moment en què el Govern negocia amb la CUP els pressupostos per al 2022, pels quals els socialistes ja s'han ofert a l'executiu.





Eva Parera (PPC) també ha criticat que el PSC se sumi "a l'opacitat que vol mantenir el Govern": "Aquest no és el vot útil que prometien", ha retret.





"JA S'HA PARLAT D'AIXÒ"





El diputat socialista, Raúl Moreno, ha assegurat que del model de residències "ja se n'ha parlat" i que a la comissió d'investigació no va donar explicacions cap responsable tècnic del Govern. Moreno ha assegurat que està d'acord amb l'objectiu però no amb el mecanisme i ha apostat per un "mecanisme fet a mida".





Per la seva banda, Ferran Roquer, de JxCat, ha garantit que el seu grup vol saber "com la resta de grups" què va passar a les residències durant la pandèmia. "No ens poden dir que no volem saber la veritat, perquè de la nostra forma la sabrem més ràpida", ha considerat. Així mateix, Roquer ha aprofitat per culpar l'Estat del dèficit de recursos destinats als centres de gent gran.





Al torn d'ERC, la diputada Najat Driouech, ha cridat a allunyar les residències del debat "partidista" i ha assegurat que "ara toca una altra fórmula" per abordar la qüestió, amb un grup de treball.





EN QUÈ CONSISTEIX LA PROPOSTA DE PSC, JUNTS I ERC?





El text registrat per En Comú Podem i per Ciutadans advocava per una comissió que respongués "per responsabilitat política" al "compromís de continuar la feina iniciada durant la dotzena legislatura".





Tot i això, el grup de treball - que ha estat impulsat per ERC, Junts i PSC- estarà format per un diputat i un expert designat per cada grup parlamentari. Tindrà la possibilitat de reunir-se de forma autònoma, demanar la informació que necessiti i reunir-se amb tots els sectors afectats. Els experts lliuraran a la comissió un informe, que se substancirà a la Comissió de Drets Socials.