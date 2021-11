Estrena a Barcelona de Currents, el nou espectacle de Mayumana (Barts)

Concebre un espectacle requereix sobretot imaginació i, si n'hi ha, la resta és accessori. El de la companyia israeliana “Mayumana” és un exemple evident del que comentem perquè des de fa vint anys munta uns espectacles basats en la dansa i la percussió per als quals no necessita més que eines molt elementals. En primer lloc, el cos dels mateixos artistes, dotat d'una increïble elasticitat i unes capacitats gimnàstiques evidents i fins i tot acrobàtiques. I després, un conjunt d'elements senzills dels quals es pot dir que tenim tots a l'abast de les nostres mans: cubs de plàstic, ampolles, paelles, contenidors d'escombraries, calaixos, en algun cas panderetes i un llarg etcètera als que no sabríem treure'ls més partit que el propi de la funció per a la qual van ser concebuts, però que a les mans de la gent de Mayumana es converteixen en sorprenents instruments musicals. La seva actuació se subratlla amb algunes expressions sonores vocals, encara que es prescindeix de la paraula perquè resulta innecessària, excepte en el moment en què s'interpreta alguna cançó. A tot això cal sumar-hi certs complements audiovisuals molt suggerents que constitueixen una explosió de color amb què s'afanya eficaçment les actuacions individuals i grupals dels artistes.





@Pablo-Ignacio de Dalmases





Amb aquests vímets concep Mayumana cadascun dels seus espectacles, alguns dels quals vam poder veure a Barcelona en les visites anteriors. Han tornat ara cinc únics dies per estrenar la seva última producció titulada Currents, un espectacle dirigit pel propi fundador de la companyia, Boaz Berman , que va ser creat per al Festival de la Llum que se celebra a Jerusalem i que, segons ens expliquen, està inspirat en la “batalla dels Corrents”, és a dir, “la disputa històrica que van mantenir dos empresaris i inventors: Thomás Alva Edison, descobridor del corrent continu i Nikola Tesla, que ho va ser del corrent altern”. L'exemple de la tasca desenvolupada pels dos científics els ha valgut per fer desplegar sobre l'escenari una gran càrrega d'energia que es manifesta en l'actuació de cadascun dels vuit components de la companyia (quatre de cada sexe).





El públic viu des del pati de butaques un espectacle trepidant on el ritme és l'eix conductor d'una acció en què es posa de manifest l'excel·lent preparació dels ballarins-músics-cantants que no es limiten a actuar, sinó que tracten així mateix d'estimular la participació de la concurrència i de provocar-ne l'entusiasta complicitat. Gràcies a això, l'espectacle adquireix moments de plenitud amb una comunió excel·lent entre l'escenari i la platea perquè tots, artistes i espectadors, es converteixen en copartícips del mateix acte lúdic i creatiu.





La presència de Mayumana a la sala Barts del Paral·lel es prolongarà fins al diumenge 7 de novembre.