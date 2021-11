Greta Thunberg "posa verda" la Conferència Mundial del Clima: "és un fracàs"

Greta Thunberg a la manifestació de 'Fridays for Future' a Glasgow /@ACN







L'activista pel clima, Greta Thunberg, ha titllat la Conferència Mundial del Clima (COP26) que se celebra a Glasgow de "fracàs" i "rentat de cara". "S'ha convertit en acte per fer relacions públiques, on els líders fan discursos bonics, però entre bambolines es neguen a adoptar cap acció climàtica dràstica", ha denunciat en l'acte final de la manifestació convocada pel moviment estudiantil 'Fridays for Future' a Glasgow.





Thunberg ha avisat que els joves estan cansats del "bla, bla, bla" dels polítics i de la seva falta de lideratge per frenar el canvi climàtic. "Això és lideratge!", ha reblat en acabar el seu discurs davant els manifestants congregats a George Square.









Thunberg ha reclamat una "retallada dràstica de les emissions" per evitar el desastre climàtic. "Hi ha d'haver un canvi de fons en la nostra societat", ha dit, instant a abordar les arrels d'aquesta crisi, com la mentalitat "colonialista". "Continuar explotant a la gent i a la natura és una elecció conscient", ha afegit, lamentant que no s'escolti a les persones i les regions més afectades per l'escalfament global.





Thunberg ha estat l'última activista a parlar després de nombroses intervencions de joves d'arreu del món.