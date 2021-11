Localitzen un gen específic que duplica el risc de morir per coronavirus

@EP





La covid segueix sent motiu d'estudi i cada setmana els investigadors continuen traient informació nova. En aquest cas, la Universitat d'Oxford van identificar un gen responsable que duplica el risc de patir insuficiència respiratòria per covid. En aquest cas, el 60% de les persones amb ascendència sudasiàtica tenen un alt risc de patir aquesta complicació. Aquesta podria ser una de les explicacions de per què hi ha hagut tantes morts a zones del Regne Unit.





Els científics de la Universitat d'Oxford ja havia identificat un tram d'ADN al cromosoma 3 que ho feia era multiplicar el risc de morir per cóvid en persones menors de 65 anys. La realitat és que no sabien gaire bé com funcionaven aquestes dades i perquè es donaven aquestes morts.





L'estudi va ser dirigit per James Davies i Jum Hughes, de l'Institut de Medicina Molecular MRC de la Universitat d'Oxford. "El factor genètic que hem trobat explica per què algunes persones es posen malaltes greument després de la infecció per coronavirus", van explicar a la revista Nature Genetics.





"La majoria dels tractaments s'han centrat a canviar la manera com el sistema immunitari reacciona al virus", va voler explicar James Davies. Per obtenir resultats, l'equip de treball el que va fer va ser utilitzar un algorisme d'intel·ligència artificial per poder analitzar grans quantitats de dades genètiques de tota mena de cèl·lules possibles. La intenció d'això era demostrar que el problema era que el senyal genètic atacava sobretot les cèl·lules del pulmó i per això es produïen les morts.





Un cop van aconseguir que aquest algorisme artificial pogués funcionar, els investigadors van tenir l'oportunitat d'ampliar l'ADN del senyal genètic i analitzar amb exactitud què era i què passava. La idea era poder aconseguir localitzar un gen específic que causés el risc més gran de desenvolupar la covid d'una manera més greu.





UN GEN ESPECÍFIC





"Sorprenentment, com se sospitava de diversos altres gens, les dades van mostrar que un gen relativament poc estudiat anomenat LZTFL1 és el causant de l'efecte", va explicar Damien Downes, el director del treball de laboratori de l'estudi. "La raó per la qual ha resultat tan difícil d'esbrinar és que el senyal genètic prèviament identificat afecta la 'matèria fosca' del genoma", va comentar.





Gràcies a la investigació van poder descobrir que aquest gen afecta les cèl·lules dels pulmons i fan que les cèl·lules no responguin de manera adequada davant del virus. Tot i això, sostenen que és el més important és que no afecten el sistema immunitari, així que creuen que les persones que tenen aquest gen haurien de poder rebre-la vacuna contra el virus sense cap tipus de problema.





LOS PORTADORES DEL GEN





El 60% de les persones que tenen ascendència sud-asiàtica tenien aquesta versió del gen que el dotava d'un risc més gran. En el cas de les persones amb ascendència europea, tan sols un 15% en tenia. Això, segons els investigadors, explica la taxa de mortalitat més gran i l'hospitalització del primer grup sobre el segon.





“El codi d'ADN de més risc es troba més sovint en algunes comunitats negres i de minories ètniques, però no en altres. És probable que els factors socioeconòmics també siguin importants per explicar per què algunes comunitats s'han vist especialment afectades per la pandèmia de covid”, va detallar el professor Davies.





Les investigacions sobre la covid, el que el provoca i les seves conseqüències se segueixen estudiant i n'hi ha informes diversos. En aquest cas, el gen específic d'algunes persones ha duplicat el risc de morir a causa de la malaltia.