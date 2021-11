Quina activitat és important que facin els nens per prevenir l'assetjament escolar?

@EP





L'assetjament escolar ha esdevingut un dels temes més preocupants dins l'entorn del col·legi. Tot i això, s'ha arribat a la conclusió que aquells adolescents que estan ben integrats al seu entorn, que participen de manera activa i freqüent en activitats esportives, que mantenen bones relacions amb altres persones i que s'allunyen de la violència solen estar menys involucrats en els temes d'assetjament escolar.





Totes aquestes circumstàncies les ha tingut en compte Universitat de Còrdova a Andalusia a l'estudi que han realitzat en aquest tema. A la investigació han participat un total de 1.035 adolescents d'entre 12 i 17 anys de diferents instituts de la comunitat andalusa per poder tenir una mostra de diverses zones.





Per poder preparar l'estudi, els investigadors van preguntar als adolescents per l'assetjament escolar i per la participació en activitats d'educació física. Una hipòtesi que tenien plantejada des d'abans de començar les preguntes i que van analitzar a través de les múltiples respostes que van rebre.





PER QUÈ SÓN IMPORTANTS LES ACTIVITATS ESPORTIVES?





Segons l'anàlisi que van realitzar els investigadors, les activitats esportives són vitals per poder desenvolupar l'autocontrol i l'autoregulació. Van arribar a aquesta conclusió després de veure que les persones que practicaven les activitats esportives els millorava l'autoestima, tenien una competència més gran per a l'autoregulació dels problemes, maneres de trobar estratègies per fer front als conflictes i evitar la violència.





Però no només fer activitat esportiva és important. Sinó que realitzar aquestes activitats físiques en grup ajuda els adolescents a tenir més tècniques i habilitats per intentar defensar-se de l'assetjament i la violència. L'estudi aclareix que això podria ser perquè l'activitat en grup millora les habilitats socials, es compleixen alguns rols i hi ha unes normes que s'han de complir.





Els investigadors han indicat a l'estudi que aquesta activitat esportiva el que fa és estimular l'adolescent per "passar" de la violència injustificada, a més de poder trobar altres solucions per resoldre els problemes. El que intenten aconseguir és cercar la manera de poder prevenir l'assetjament escolar i millorar el clima que es viu dins les aules, on els alumnes passen gran part del dia.









ASSIGNATURA FONAMENTAL





L'educació física va més enllà que els adolescents puguin sortir de classe i aprendre algun esport. Segons l‟estudi, s'ha comprovat que la unitat didàctica d'aquesta assignatura és important per posar el focus en les relacions solidàries i de companyerisme entre els diferents alumnes.





Per això, han volgut establir un projecte educatiu on s'han inclòs alguns jocs on cal la cooperació entre els participants, conscienciar sobre la problemàtica de l'assetjament, acceptar les diferències entre les diferents persones i millorar aquells aspectes bàsics com l'autoestima, l'empatia o l'autocontrol.





D'aquesta manera, l'estudi va aconseguir determinar que aquest nou projecte plantejat podia ajudar a evitar l'assetjament escolar, no només dins de la mateixa aula, sinó també a tot el recinte escolar. No és únicament l'assetjament que es produeix dins d'una classe entre companys del mateix curs, sinó que moltes vegades això va més enllà i entre altres classes.





Per acabar, els investigadors creuen que és important que els professors puguin tenir més formació per poder lluitar contra l'assetjament escolar. Han d'entendre a què s'enfronten i conèixer els alumnes per poder ajudar-los en tot aquest tema. És la manera com es pot evitar que hi hagi assetjament escolar.





Per això, una bona formació dels professors sobre aquest tema i l'activitat física, tant a classe com a extraescolar, podria ajudar a reduir l'assetjament escolar a les classes , però també a tot el recinte.