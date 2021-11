Juan Da Silva: "El fàrmac Kaftrio canviarà la vida a moltes persones amb fibrosi quística"

Kaftrio. @EP





El 28 d'octubre es va celebrar una Comissió Interministerial de Preus de Medicaments i Productes Sanitaris (CIPM) en què es va concloure el gran valor terapèutic del fàrmac Kaftrio. Gràcies a això, el 8 de novembre des del Ministeri de Sanitat s'ha aprovat l'ús d'aquest medicament que ajudarà el 70% dels pacients amb fibrosi quística, una notícia que celebren des de la Fundació Espanyola de Fibrosi Quística (FuEFQ).







La fibrosi quística (FQ) és una malaltia hereditària provocada per un gen defectuós que fa que el cos produeixi massa moc que s'acumula a pulmons, tub digestiu i altres zones del cos com el fetge o el pàncrees. Per això, les persones que la pateixen pateixen repetidament infeccions pulmonars.





JUAN DA SILVA: “ESPANYA FA HISTÒRIA APROVANT KAFTRIO”





Juan Da Silva, Fundació Espanyola de Fibrosi Quística. /@Juan Da Silva





Dels pacients diagnosticats, aproximadament el 70% presenta almenys una mutació F508del al gen CFTR i és a aquestes persones a qui se'ls podrà administrar el Kaftrio. En declaracions per a Catalunyapress, el president de FuEFQ, Juan Da Silvia, ha afirmat que “Espanya fa història aprovant Kaftrio, un tractament que porta més d'un any aprovat per l'EMA i que canviarà la vida a moltes persones amb fibrosi quística al nostre país”.





En aquesta línia, Da Silva ha explicat que “suposarà un abans i un després en moltes persones amb fibrosi quística, fins i tot en persones que estan sent tractades amb altres medicaments correctors”. Això és així, diu, perquè “encara que no cura, és un tractament revolucionari perquè frena de forma molt consistent el deteriorament que produeix aquesta malaltia”.





Per això, relata: “Ens il·lusiona molt que Espanya hagi finançat un tractament innovador que canviarà radicalment l'estat de salut d'una quantitat molt important de persones. Un tractament del que ben aviat es podrà disposar als hospitals perquè els nostres metges el puguin receptar”.

SEGUIRAN INVESTIGANT PER TRACTAR AL 30% DE PACIENTS RESTANT





Com assenyalàvem uns paràgrafs més amunt, Kaftrio ajudarà un 70% dels pacients diagnosticats amb fibrosi quística. Tot i això, hi ha un 30% de persones per a les quals aquest fàrmac no servirà. Sobre això, Juan Da Silva ha comentat a aquest mitjà que seguiran “recolzant la investigació per a aquestes persones”.





A més, el president de FuEFQ agraeix no només al Ministeri de Sanitat sinó també a la Direcció General de Farmàcia, a l'Agència Espanyola del Medicament i als grups parlamentaris de tot el Congrés dels Diputats i del Senat per haver-los “escoltat tot aquest temps i haver-se sensibilitzat en la problemàtica i en allò que un tractament com aquest pot ajudar un col·lectiu malalt d'una patologia greu”.