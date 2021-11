La UE ampliarà les sancions contra Bielorússia "la pròxima setmana"

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen /@EF







La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest dimecres que la Unió Europea ampliarà les sancions contra Bielorússia, dirigides tant a persones com a entitats, "la pròxima setmana". Ho ha afirmat en declaracions als mitjans des de la Casa Blanca després d'una reunió amb el president dels Estats Units, Joe Biden, en plena escalada de tensió a la frontera entre Polònia i Bielorússia.





Von der Leyen ha apuntat que el règim "autoritari" de Lukaixenko està intentant "desestabilitzar els veïns democràtics". "No ho aconseguiran", ha dit la presidenta de l'executiu europeu, que ha insistit que aquesta escalada "no és un problema bilateral" entre països del bloc i Bielorússia, sinó "un repte per al conjunt de la Unió Europea".