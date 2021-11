@EP





La crisi sanitària de la covid torna a colpejar Europa. En aquest sentit, les zones del centre i del nord del continent estan aplicant novament algunes restriccions per evitar que el virus se segueixi propagant per la societat. L'augment de contagis segueix a l'alça i hi ha moltes persones que no han volgut rebre la dosi de la vacuna.





El que està passant a Europa pot ser el que espera a Espanya i Catalunya en uns mesos. Les dades estan empitjorant lentament i això pot suposar que s'imposin restriccions per intentar aturar l'avenç del virus. Ara com ara, Espanya s'està mantenint al marge de la situació europea, però la realitat és que no es descarta un nou brot.





La crisi torna a tenir Europa al centre. La velocitat de contagi està sent superior a l'1,2% a gran part d'aquests països i es tem per una nova propagació del virus ara que estava començant a controlar-se. Per tant, aquestes dades informen que Europa torna a estar al focus a causa dels contagis. L'Organització Mundial de la Salut ja ha avisat durant la darrera setmana que esperen que la tensió sigui elevada durant les pròximes setmanes.





PAÏSOS AMB RESTRICCIONS





Alguns països comencen a plantejar l'opció de posar restriccions. En el cas d'Àustria, han imposat un confinament a totes aquelles persones que no estiguin vacunades. De fet, el primer ministre vol que aquesta mesura entri en vigor com més aviat millor per evitar la propagació.





En el cas dels Països Baixos, el primer ministre també ha confirmat que volen afegir-hi un confinament parcial. Una mesura que afectarà de manera directa bars, restaurants i botigues no essencials. A més, volen fer alguns passos enrere per tornar a controlar la pandèmia i no permetre la presència de públic.





Alemanya anirà un pas més enllà. Merkel ha demanat que tothom s'ha de vacunar de manera urgent i que aquells que no volen reconsiderin la decisió. De fet, els bars i els restaurants només acceptaran persones que estiguin vacunades o recuperades de la malaltia, així que una prova negativa no serà suficient.





A Hongria també estan preocupats davant aquests repunts i estan imposant mesures dràstiques. En aquest cas, les empreses poden exigir la vacunació als seus treballadors i si es neguen els podran deixar fora de la seva organització. Una mesura extrema per obligar que la gent es vacuni i no es propagui el virus pel territori.





Romania és una cosa semblant al que s'està imposant a Hongria. Han instaurat un toc de queda per a totes aquelles persones que no estan vacunades i han imposat el passaport covid com a obligatori per poder entrar a tots els llocs públics. Una altra mesura de pressió per intentar aconseguir que tota la població es vacuni.





França fa garbell a partir de certa edat. A partir del 15 de desembre, el govern francès ha anunciat que les persones més grans de 65 anys hauran de demostrar que han rebut la tercera dosi de la vacuna i que estan immunitzats per poder accedir a restaurants i actes culturals.





En canvi, tant el Regne Unit com Dinamarca segueixen tenint força més controlats els casos de covid que tenen als seus països així que, de moment, no tenen restriccions ni de màscara als interiors.





LES MESURES A CATALUNYA





De moment, és entre mitjans dels extrems. No és obligatori l'ús de la màscara a zones exteriors, però si continuen sent obligatòries als interiors de bars, discoteques i restaurants.





A més, els experts ja han assegurat que les màscares romandran a la vida dels catalans durant molts mesos. La realitat és que alguns experts ja han dit que caldrà aguantar l'ús de la màscara fins que es passa la temporada de virus respiratoris.





Durant aquesta setmana està previst que es debati l'opció d'aplicar el passaport covid en alguns sectors, és a dir, que s'apliqui a més llocs que a l'oci nocturn. Les dades de la pandèmia estan augmentant i imposar noves mesures restrictives potser és l'única opció per a les autoritats.





La vacunació a Catalunya avança molt bé, però la realitat és que encara no s'ha arribat a la immunitat de grup i això fa impossible relaxar encara més les restriccions i tornar a la vida normal. A més, és complicat que un període curt de temps s'aconsegueixi, així que el virus seguirà estant present a la societat.