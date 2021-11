Un nou AVE Figueres-Barcelona i 25.000 places més d'Avant: aquestes són les novetats de Renfe a Catalunya

Tren de Rodalies Renfe /@EP





Renfe posarà un nou AVE per sentit entre Figueres i Barcelona a partir del 29 de novembre i incrementarà un 45% les places del servei Avant de manera "gradual". En sentit Barcelona, la nova freqüència permetrà reforçar la franja de mig matí (el tren sortirà de Figueres-Vilafant a les 11.31). I en sentit contrari, Renfe incorporarà un nou tren a la franja de tarda.





Sortirà de Barcelona-Sants a les 16.36 i permetrà cobrir el buit de dues hores sense cap freqüència que hi havia fins ara. El president de Renfe, Isaías Táboas, també ha anunciat que de manera "gradual" la companyia incrementarà fins a un 45% les places amb tarifes Avant (les dels abonaments). Amb la nova oferta, els viatgers en disposaran pràcticament de 25.000 setmanals.





Isaías Táboas ha assistit aquest dilluns a una nova reunió del Grup d'Experts que assessora Renfe amb el creixement de la companyia a Catalunya. Ha estat en el marc d'aquesta trobada on el president ha explicat quines millores impulsarà l'operadora amb els serveis d'AVE al corredor Figueres-Girona-Barcelona.





La setmana passada, la companyia ja va anunciar que no preveia recuperar les freqüències que hi havia abans de la pandèmia fins a l'estiu de l'any que ve. Sobretot, perquè la manca de maquinistes no ho feia possible (ja que la covid-19 n'havia alentit la formació).





MÉS TRENS PER COMBATRE LA FALTA DE MAQUINISTES





Ara mateix, entre Figueres i Barcelona hi circulen cada dia vuit trens d'alta velocitat per sentit. Són gairebé la meitat dels que hi havia abans de l'esclat de la covid-19. Renfe va admetre que aquesta oferta queda justa en determinats moments del dia, i que estudiava ampliar-la mentre no es recuperessin el 100% de les freqüències.





Avui, Táboas ha anunciat que a partir del proper 29 de novembre, aquest corredor de l'alta velocitat guanyarà un AVE per sentit. D'entrada, es reforçarà la franja de tornada des de Barcelona, amb un nou tren a la tarda (que sortirà de Sants a les 16.36, arribarà a Girona a les 17.17 i a Figueres-Vilafant a les 17.39). Això permetrà cobrir el buit de fins a dues hores que hi havia fins ara (perquè entre les 15.50 i les 18.30 no circulava cap AVE).





I en sentit contrari, la franja que se'n veurà beneficiada serà la de mig matí. El tren que s'incorporarà sortirà de Figueres-Vilafant a les 11.31 i arribarà a Barcelona-Sants a les 12.34. Els diumenges, aquests trens canviaran l'horari (per adaptar-se a les necessitats dels clients que utilitzen l'alta velocitat).





25.000 PLACES SETMANALS D'AVANT





En paral·lel, el president de Renfe també ha explicat que, de manera "gradual", la companyia incrementarà les places dels serveis Avant. Amb la nova oferta, concreta Renfe, "els viatgers disposaran de gairebé 25.000 places setmanals", cosa que suposarà un 45% d'increment en relació a les actuals.





Isaías Táboas també ha assenyalat que, en els propers mesos, s'aniran incorporant noves freqüències d'AVE al corredor Figueres-Barcelona. La intenció de la companyia, com va anunciar la setmana passada, és que el 100% dels serveis prepandèmia es recuperin al juny del 2022.