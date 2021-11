Díaz, Belarra, Garzón, Colau i Albiach tancaran l'Assemblea Nacional dels 'comuns'

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau /@EP







la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz; la ministra de Drets Socials, Ione Belarra; el ministre de Consum, Alberto Garzón; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, clausuraran aquest cap de setmana la III Assemblea Nacional dels comuns.







Segons han informat del partit a Europa Press, aquest serà el cartell de l'acte de cloenda de l'Assemblea, en què el partit renovarà el lideratge de Colau, Albiach, i l'exalcaldessa de Castelldefels, Candela López.





L'acte final, sota el títol 'Guanyar per transformar', serà obert al públic i reunirà representants d'"organitzacions germanes" amb què els comuns tenen una aliança consolidada en què volen aprofundir. L'objectiu de l'Assemblea és reforçar l'espai de cara al 2023, un any marcat per les eleccions generals, municipals i una qüestió de confiança al Govern.





PRESÈNCIA A "TOT EL TERRITORI"





Els comuns buscaran "fer un salt en la seva presència a tot el territori i consolidar les seves places fortes per seguir construint projectes de transformació a nivell local", han explicat les mateixes fonts.





Colau, Albiach i López encapçalen l'única candidatura que s'ha presentat al procés intern de renovació dels òrgans de direcció, l'Executiva Nacional i el Consell Nacional, sota el lema 'Arrelar per Guanyar'.





Aquesta cita se celebra després de l'acte el cap de setmana passat a València, que va reunir Díaz, Colau, Oltra, la líder de Más Madrid, Mónica García, i la portaveu del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania de Ceuta, Fátima Hamed, encara que aquesta vegada l'assemblea reunirà també les cares visibles de Podem.