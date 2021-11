Adif AV adjudica les obres d'instal·lació de via i electrificació a la nova estació de Sant Andreu Comtal

El Consell d'Administració d'Adif Alta Velocitat (Adif AV) ha autoritzat, en la seva darrera reunió, l'adjudicació de les obres de les instal·lacions de via i electrificació a la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal (Barcelona).





Vies de tren - @EP





El contracte ha estat adjudicat per un import de 9.423.538,57 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 10 mesos a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per les companyies Tecsa Empresa Constructora i Dragados.





Amb aquesta actuació, que s'emmarca al Pla de Rodalies 2020-2030, es dóna un impuls definitiu per posar en servei una infraestructura que serà estratègica per a l'explotació de la xarxa de rodalies de Barcelona.





El traçat comença amb tres vies en placa en amplada convencional (1.668 mm), proper a la capçalera sud de l'estació. Des de les vies generals, arrenca una quarta via que donarà servei a l'estació. S'instal·larà via en placa fins després de les andanes, on es definirà una transició de placa a balast de 21 m de longitud fins a la capçalera nord de l'estació.





S'inclouen a més els nous desviaments i fuites per millorar la capacitat de l'estació, a més d'una travessia a l'accés als tallers de material ferroviari, que es troben ubicats al sector de Sant Andreu.





Per part seva, les actuacions en electrificació impliquen la renovació integral dels elements que componen la superestructura de la via. Per això, s'instal·larà catenària tipus CA-160 a tot el traçat, excepte en un tram de 381 metres, on es muntarà catenària rígida. L'alimentació serà a tensió de 3 kV cc.





El contracte inclou l'excavació i la construcció de fonaments, el muntatge i hissada de nous pals, pòrtics i semipòrtics, i el muntatge dels diferents elements del sistema d'electrificació i dels sistemes de seguretat elèctrica associats.





Addicionalment, el projecte inclou el disseny d'un itinerari de vianants de 347,65 metres que permetrà connectar la Rambla de Prim i el carrer Onze de Setembre i que contempla la construcció d'una passarel·la provisional de 24 m de llargària que permetrà salvar la cruïlla antic traçat de la línia de Mataró des de l'edifici de la subestació elèctrica.





Aquest contracte contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com és el número 9, que té entre les metes el desenvolupament d'infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat.





L'ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL





L'adjudicació d'aquest contracte suposa un nou avenç en la construcció de l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal , després que Adif Alta Velocitat iniciés el mes de gener passat l'execució del nou edifici de viatgers, que compta amb un pressupost superior als 6 milions d'euros (IVA inclòs).







El nou edifici de viatgers estarà dotat de vestíbul, connexions amb les andanes, així com accessos i adequació del seu entorn urbà més immediat.





Sant Andreu Comtal serà una estació en corba amb dues andanes centrals, per atendre serveis de rodalies i regionals. Les dues andanes tindran una amplada variable d'entre 7 mi 10 mi una longitud útil de 210 m. Cadascú servirà a dues vies, una a cada costat, formant així una seqüència de via, andana, doble via, segona andana i via.