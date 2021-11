Raquel Sánchez anuncia la posada en marxa d'un Pla d'Acció immediata per a Rodalies

Raquel Sánchez @ep





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern, Raquel Sánchez , ha anunciat que s'ha engegat un Pla d'Acció immediata per a Rodalies "amb un horitzó temporal delimitat des del novembre i que Renfe desplegarà fins a l'estiu del 2022".





Així ho ha assenyalat aquest divendres a Barcelona durant la jornada 'Mobilitat i vivenda: ampliació de drets i generació d'oportunitats econòmiques' organitzada pel Cercle d'Economia.





Sánchez ha detallat que el pla inclourà "millores per reforçar la sensació de seguretat de les persones, la seva percepció del servei i de l'atenció que reben i també millores en la qualitat i l'accessibilitat del servei de les estacions, de trens i de les mateixes infraestructures ".





La ministra ha dit que es posa la "digitalització al servei de les persones amb millores als sistemes d'informació al viatger i facilitant la intermodalitat amb accessos directes des de l'aplicació de Rodalies".





INSTAL·LACIÓ DE LECTORS DE CODI





També ha anunciat que es reforçarà la seguretat dels passatgers en trens i estacions "amb un sistema intel·ligent de gestió d'imatges", que inclourà la instal·lació de lectors de codi als accessos de 66 estacions per les quals transiten el 90% dels usuaris , amb una millor accessibilitat.





A més, abans que s'acabi l'any, s'adjudicarà la renovació integral, instal·lació de sensors i escales mecàniques a set estacions, que són: Rubí, Sant Cugat, les Franqueses-Granollers Nord, Montmeló, Montgat, Montgat Nord i Pineda de Mar.





Complementàriament, s'avançarà en la digitalització de bord dels trens amb "nous equips de venda i informació comercial" i amb horaris a temps real.





També ha destacat que Catalunya és la comunitat que més pressupost rebrà del seu ministeri el 2022: 3.000 milions de despesa total, 681 milions dels fons europeus, 2.000 milions en inversions directes (un 4,8% més), 840 milions per a Rodalies entre Adif i Renfe, 240 milions a carreteres i 400 milions per a l'habitatge.





MOBILITAT





També ha indicat que la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport impulsarà projectes transformadors per aprofitar el potencial tecnològic i per fer un salt en sostenibilitat i digitalització.





Ha posat èmfasi que "la mobilitat és una palanca de creixement", que cal desenvolupar tenint en compte tant l'aspecte mediambiental, com l'econòmic i el social, i que requereix alternatives a l'ús del vehicle privat, finançament per al transport públic , impuls a la digitalització i l'automatització i foment del ferrocarril.





AEROPORT DE BARCELONA-EL PRAT







Sánchez ha assenyalat que, en la decisió de no avançar en el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, "hi va haver la sensació que es va prendre en poc temps", però ha explicat que, quan era alcaldessa de Gavà (Barcelona), fa més de dos anys i mig va tenir una reunió amb el president d'Aena, Maurici Lucena, en què van parlar de molts detalls.





"Era un projecte conegut, que s'havia explicat i per al qual s'havien constituït taules tècniques", ha destacat.





Tot i això, ha retret al Govern que "es va constatar per activa i per passiva que no existia el consens necessari", cosa que ha considerat necessari per tractar-se d'un projecte de país, en les seves paraules.





Ha afegit que el Govern segueix pensant que és un "bon projecte" per a tot Espanya i Catalunya, i que és determinant per a l'economia i té un conjunt d'externalitats positives explicades que ja s'han explicat.





El president del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha realitzat un prec per part de tota la societat civil, segons ell, perquè "no es llenci la tovallola, que se segueixi amb el diàleg perquè no es pot esperar cinc anys més" , i perquè considera que hi ha maneres d'arribar a un acord.