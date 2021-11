EXCLUSIVA: La carta amb què els moviments socials donen el cop de porta als Comuns d'Ada Colau

Rosa Cañadell, Ramon Franquesa, Antonio Barbarà i Diosdado Toledano | CatalunyaPress





Antonio Barbarà, Rosa Cañadell, Ramón Franquesa i Diosdado Toledano han signat la carta en què expliquen els motius pels quals abandonen els Comuns. Una ruptura que va més enllà de noms, ja que són els líders dels moviments socials de sanitat pública, pensions, educació i renda mínima garantida.







CatalunyaPress ha pogut tenir accés en exclusiva a la carta que van enviar als Comuns. Hi ataquen durament la direcció que està prenent el partit en els últims mesos. "Aquell projecte inicial estimulant de Catalunya en Comú, amb la seva aposta per l'apoderament de la classe treballadora per fer canvis socials i polítics necessaris (...), han anat evolucionant cap a velles pràctiques polítiques...", recullen a la carta.





Un projecte que cada cop sembla sostenir-se menys. En aquesta última convenció, els Comuns han decidit implantar una taula presidencial a la seva assemblea, una cosa inèdita fins ara. És la primera vegada que ho fan i sembla un sistema molt més proper al que fan altres partits com el PP o el PSOE als seus congressos. Però no és l'única cosa que està canviant als Comuns, ja que ara també estan modificant els seus colors i abandonant el morat que els unia a Podem.





1r Congrés dels Comuns, darrer congrés dels Comuns, Congrés del PSOE i Congrés del PP





Una aliança que ha anat perdent força amb el pas dels anys. "La deriva del partit s'està intentant justificar posant els municipis al centre, menyspreant el conflicte entre capital i treball, és a dir, la baralla de la classe treballadora per defensar els seus drets socials i laborals", continuen explicant a la carta.







SEPARACIÓ PER ABANDÓ D'IDEES I PROJECTES





Antonio Barbarà, Rosa Cañadell, Ramón Franquesa i Diosdado Toledano "lamenten profundament l'absència de canals de participació i diàlegs efectius, l'abandonament del concepte de participació ciutadana i social en les grans decisions, tant a nivell intern com a les institucions on es governa" , han assegurat.





Un trencament que posa en evidència el nou rumb que el partit està prenent. A l'acorralament que fan a Podem, els Comuns estan realitzant accions que molesten persones molt properes i que s'estan volent desentendre del projecte. En aquest sentit, és obvi que els canvis de colors també estan relacionats amb la llunyania que hi ha entre Podem i els Comuns. Abandonar el morat i utilitzar el vermell, el verd i el blau al seu logotip és una mostra evident del distanciament.

















































Logo antic de Catalunya a Comú | @Europa Press Logo nou de Catalunya en Comú | @CatEnComu







"La confluència amb altres organitzacions com en el cas de Podem Catalunya s'ha gestionat de manera prepotent i ha generat un malestar a les bases de Podem. La implatanció social de Catalunya en Comú és diferent de la de Podem", remarquen a la carta.





COLAU S'ALLUNYA DELS MOVIMENTS SOCIALS





Fa més d'un any, Ada Colau va trencar amb la PAH, gràcies a la qual ella va ser líder i va arribar a l'alcaldia de Barcelona. Va ser un dels moviments socials que la va portar a l'alcaldia. Per contrarestar el poder de la PAH, que ja no està a favor seu, sinó en contra seu, Colau va crear juntament amb membres dels comuns el sindicat de llogueters que ha anat creant força i suport dels comuns tots aquests anys.







En aquest sentit, la carta dels líders dels moviments socials reflexionen sobre això. "Amb una pràctica de la direcció de Catalunya en Comú de caràcter cupular i personalista, amb el tracte desigual a Podem de Catalunya, es dificulta la possibilitat de construir un projecte més ampli i pural", han explicat al comunicat.





Finalment, abans de tancar la carta, Antonio Barbarà, Rosa Cañadell, Ramon Franquesa i Diosdado Toledano han volgut enviar un missatge directe a totes aquelles persones que hi continuen creient. "Esperem que Catalunya en Comú reflexioni i rectifiqui. La nostra disposició a lluitar juntes pels objectius i reivindicacions que puguem compartir segueix drets. ENS VEIEM AL CARRERS", han conclòs.





Aquesta és la carta on expliquen la seva dimissió i baixa de Catalunya a Comú.