Nou Barris destaca a Barcelona per ser la zona més rendible per comprar un habitatge

Hi ha zones a Barcelona i Madrid que són millors que altres per adquirir un habitatge i després llogar-lo. Per això, caldrà saber quina rendibilitat s'obté a cada zona, per saber el preu que es paga ia quin preu es pot posar el lloguer. En aquest sentit, les dues principals zones per poder comprar un habitatge és al Pont de Vallecas a Madrid i a Nou Barris a Barcelona.





Segons les dades que ofereix urbanData Analytics corresponents al segon trimestre de l'any, la zona de Barcelona té una rendibilitat del 5,76%, mentre que a Madrid la rendibilitat és una mica més gran i arriba al 7,58%. Tot i aquests retorns que obtindrien els propietaris, només la zona de Madrid estaria per sobre de la mitjana nacional.





LES DADES DE MADRID





Les dades que es desprenen de Madrid és que la rendibilitat del lloguer entre l'abril i el juny està situada en un 4,8% de mitjana. Això no impedeix que hi hagi algunes zones que estan per sobre del 7% i d'altres que estiguin per sota d'aquest percentatge. El cas del pont de Vallecas és el clar exemple de la zona on es genera més rendibilitat.





La realitat és que la compravenda de pisos al Pont de Vallecas està per sota d'altres preus de la zona. En aquest cas, el metre quadrat està situat al voltant dels 1.813 euros. No obstant això, el preu del lloguer està per sobre dels 11 euros, així que la rendibilitat que es genera és més gran.





A més de totes aquestes dades, la zona del Pont de Vallecas és una zona on es mou molt el mercat i això és positiu. És a dir, que es compren els preus en un menor període de temps, molt menor dels temps que es manegen a la capital. En aquest sentit, és important remarcar que una anàlisi específica per barris donaria una mesura real de cadascuna de les zones.







LES DADES DE BARCELONA







A Barcelona, la mitjana de rendibilitat està situada en un 4,76%, mentre que la zona de Nou Barris anava més enllà i arribava al 5,76%. No obstant, el preu mitjà per metre quadrat és de 2.435 euros, un preu superior al que es maneja a Madrid, cosa que explicaria perfectament perquè la rendibilitat és més gran a la capital.





La diferència de preu per metre quadrat és notable entre Barcelona i Madrid, però la realitat és que el preu del lloguer per metre quadrat està situat a 11,7 euros. Una diferència molt baixa amb Madrid (11,4€) que també dona explicació a què hi ha més rendibilitat a la capital espanyola.





En aquest sentit, les transaccions de compravenda més grans es veuen en aquells apartaments petits o estudis amb una sola habitació. Per poder saber en què invertir, la tipologia d'habitatges que acaba donant més rendibilitat al comprador són les que tenen 55 metres quadrats, ja que el preu de compra és més baix i el preu del lloguer més alt.





ZONES AMB MENOR RENDIBILITAT





La rendibilitat a Espanya ha caigut durant el segon trimestre. Ara mateix la rendibilitat està situada al 7,01%, mentre que fa uns mesos estava situada per sobre del 15%. Per tant, la caiguda que ha patit ha estat gran, però això s'explica perquè els preus del lloguer han baixat després de la crisi sanitària de la covid.