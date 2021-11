Junts titlla de "fracàs per als independentistes" el pacte ERC-Comuns

La vicepresidenta de Junts i diputada al Parlament, Elsa Artadi /@EP







La vicepresidenta de Junts i diputada al Parlament, Elsa Artadi, ha advertit aquest dilluns a ERC que el preacord entre el Govern i els comuns sobre la tramitació del projecte de llei dels Pressupostos de la Generalitat del 2022 no altera el contingut principal dels comptes, però sí “la majoria de la investidura”.





"El preacord no representa un gir de 180 graus dels comptes, segueixen sent els Pressupostos del conseller Jaume Giró. Però sí que altera la majoria de la investidura, cosa que és políticament rellevant i ha de tenir conseqüències", ha subratllat en roda de premsa a la Cambra.





Per això, ha urgit a celebrar una reunió amb ERC "al nivell més alt" per analitzar l'estat de l'acord que van assolir i que va permetre la investidura del president de la Generalitat, Pere Aragonès, el seguiment que s'està fent i el recorregut que té.





"FRACÀS PER A L'INDEPENDENTISME"



"El preacord que han anunciat ERC i comuns pot suposar l'aprovació d'uns comptes però és un fracàs per a l'independentisme i per a Aragonès, que és el màxim responsable de vetllar per la legislatura del 52%", ha lamentat.





Així, considera que el preacord "no respecta el resultat del 52%" dels vots que assegura que van obtenir en conjunt els partits independentistes, dels quals ha recordat que cap va aconseguir guanyar ni tenir majoria absoluta, però que sí que va guanyar el moviment independentista, en les paraules.





"No se li està donant el recorregut que es mereix la confiança que va fer la ciutadania de Catalunya", ha alertat i ha sostingut que el preacord entre ERC i els comuns té un objectiu partidista que, segons ella, són els Pressupostos de Barcelona i mantenir l'estabilitat a l'Ajuntament, un objectiu que ha assegurat que perjudica la majoria independentista.





ES DESMARCA DEL PREACORD



Artadi ha aclarit que Junts no ha format part de les negociacions entre ERC i els comuns per assolir aquest preacord i ha recordat que només han negociat amb els republicans i amb la CUP, ja que era el mandat que va sorgir de les urnes i la majoria que va permetre la investidura d'Aragonès, ha dit.





"Només el 52% ens pot fer seguir avançant cap a la independència del nostre país", ha insistit i creu que ERC ha aprofitat la negativa de la CUP de tramitar els Pressupostos per obrir les portes als comuns, a qui ha acusat de trencar la majoria independentista.

Així, ha emplaçat ERC i la CUP a reunir-se per "recuperar acords a tres bandes i donar recorregut real a la legislatura del 52%".





En preguntar-li si Junts garantirà el seu suport en la votació final dels Pressupostos, Artadi no ho ha aclarit i ha afegit que defensaran la seva "visió de país" a cada comissió.