Milers de policies protesten contra reforma de 'llei mordassa'

Diversos milers de persones es manifesten a Madrid





Diversos milers de policies --20.000 segons Delegació del Govern i 150.000 segons els convocants-- han secundat aquest dissabte la manifestació a Madrid convocada per la plataforma Jusapol, comptant amb la presència d'organitzacions de Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques i locals, així com representants de PP, Vox i Ciutadans.

"El que està en perill és el respecte als drets de tots, que els violents prenguin el control dels carrers", han sostingut els convocants a la lectura d'un manifest. La manifestació ha arrencat a la Porta del Sol a les 11.30 hores, marcada a l'inici pel mal temps a causa de la pluja, i ha discorregut pel centre de la capital fins a desembocar davant del Ministeri de l'Interior, on han col·locat una plataforma amb potents altaveus.





Les crítiques s'han centrat durant la marxa en la gestió del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, demanant-ne recurrentment la dimissió. "Ens sembla un error profund afrontar una reforma d'aquest calat menyspreant l'opinió dels professionals de la seguretat pública", han apuntat en el seu manifest, insistint en la crítica per la falta de diàleg malgrat que "la delinqüència i la seguretat ciutadana han canviat profundament".





ELS DELINQUENTS, ELS SEUS ÚNICS ADVERSARIS





Els policies han subratllat que els seus "únics adversaris són els delinqüents", per això clamen contra la reforma platejada pel Govern del PSOE i Unides Podem, amb suport dels seus socis PNB, ERC o EH Bildu, ja que entenen que els desprotegeix al rebaixar el principi d'autoritat, "limita" l'ús de material antiavalot o facilita la difusió de les imatges dels agents durant les intervencions d'ordre públic. Tot això, diuen, "just quan hi ha més agressions" contra els policies.





Tot i mobilitzar milers de persones, els assistents a la protesta no han omplert la Porta del Sol en l'arrencada de l'anunciada com a "gran manifestació" contra la reforma "arbitrària" de la Llei de Seguretat Ciutadana que va aprovar el 2015 el PP amb la seva majoria absoluta. En aquest sentit, anuncien una "campanya ciutadana" que eviti la "manipulació" dels que "busquen saltar-se les normes de convivència".





Al final, han omplert l'espai central del Passeig de la Castellana, entre el monument de Colom i el Ministeri de l'Interior, custodiat per diverses furgonetes de la UIP de la Policia Nacional. Durant la part final han llançat petards i han encès alguns pots de fum, mentre sonava l'himne d'Espanya o el de la Guàrdia Civil, entre altres cançons.





A l'inici, marcat per la pluja, els policies que han secundat la manifestació de Jusapol ocupaven la zona de la Porta del Sol propera al carrer Cursa de Sant Jeroni, situant-se la cua de la manifestació a la calçada al costat de l'edifici de la Presidència de la Comunitat de Madrid. Per la resta de la plaça es podia caminar cap a les 11.30, hora de començament de la marxa. Tot i el mal temps, hi havia molts turistes i ciutadans realitzant compres.





DIMISSIÓ DE MARLASKA





Conforme avançava la manifestació, en molts punts entre aplaudiments dels ciutadans i crits de "visca Espanya" i "visca la Policia" , els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han llançat consignes demanant la dimissió de Gran-Marlaska. El president de Jusapol, Miguel Ángel Gómez, va reclamar en declaracions als mitjans que el ministre "donés la cara" per ells, en entendre que la reforma plantejada rebaixa el principi d'autoritat.





La manifestació ha començat cap a les 11.30 hores encapçalada per la pancarta 'No a la Inseguretat Ciutadana', comptant amb la presència del cap tractor amb grans altaveus, habitual en les protestes de Jusapol --d'on van sorgir les majoritàries JUPOL i JUCIL a Policia i Guàrdia Civil-- des que van començar a reivindicar abans del 2018 una equiparació salarial "real".





BANDERES D'ESPANYA I MOLTS SINDICATS





La marxa ha comptat amb la presència de dirigents de PP, Vox i Ciutadans, en el cas d'aquests dos darrers partits representats amb els seus màxims dirigents, Santiago Abascal i Inés Arrimadas. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va mostrar el seu suport als policies unes declaracions davant dels mitjans a l'inici de la manifestació en què va avançar que no coincidirà amb el president de la formació, Pablo Casado, que es va sumar al final de la protesta. També hi ha assistit l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.





Amb set graus de temperatura a les 11.30 hores al centre de Madrid en un matí desapacible per la pluja i l'aire fred, a la manifestació s'han vist moltes banderes d'Espanya i també de Jusapol. Alguns manifestants portaven banderes de Vox i el seu sindicat, Solidaridad, entre d'altres sigles com CSIF o SIPE, un sindicat de l'Ertzaintza. També hi havia moltes banderoles de SPPL i altres organitzacions de policies locals.





Tot i que amb discrepàncies a l'inici de les convocatòries contra la reforma de la 'llei mordassa', a la manifestació d'aquest dissabte han estat presents sindicats tradicionals de la Policia com el SUP o CEP, així com altres de la Guàrdia Civil, com el cas d'AEGC. La majoria havien secundat a la prèvia la protesta de Jusapol, com va fer aquesta plataforma amb les convocades dimecres passat davant de delegacions del Govern central.