Exigeixen explicacions a Interior pel "torn de càstig" que tenen policies destinats a El Prat

Cotxe de la Policia Nacional @EP





Senadors i diputats han demanat explicacions a Interior pels torns especials, anomenats pels afectats "torns de càstig", que tenen un total de 36 policies destinats a l'aeroport del Prat, segons assenyala ECD .





Com a norma general, la Policia té un horari que consisteix a treballar sis dies i descansar-ne cinc. Però no passa el mateix amb aquests 36 agents de la Policia, tots joves sortits de l'Escola Nacional de Policia i destinats lluny de casa seva, com sol ser habitual.





Els afectats treballen de dilluns a divendres i descansen el cap de setmana durant dues setmanes seguides. Després, la tercera setmana, treballen de dilluns a dissabte i descansen diumenge. A més, els seus torns són dues setmanes al matí i la tercera a la nit.





Això, segons diuen, els deixa en clar desavantatge amb la resta dels seus companys. A més, els impedeix portar una vida familiar normal: amb dos dies lliures no poden viatjar fins a les seves ciutats per passar temps a casa seva.





Per aquesta raó, segons assenyala ECD, alguns senadors i diputats s'han interessat a l'assumpte. És més, asseguren que Emilio Argüeso, senador de designació autonòmica per les Corts Valencianes, i Ruth Goñi, al Grup Mixt, han sol·licitat que el director general de la Policia comargui a la Comissió d'Interior del senat per explicar el que passa al aeroport del Prat.





D'altra banda, el mitjà esmentat explica que són diversos els sindicats que estan treballant per posar fi a aquesta situació de desigualtat entre agents. De fet, esperen que l'assumpte quedi tancat com a tarda el febrer del 2022.