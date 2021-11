Certificat Covid: aquestes són les comunitats que l'han adaptat i els sectors on es necessita

Certificat Covid /@EP





Galícia va ser la comunitat que va obrir camí entre les disset comunitats autònomes que hi ha a Espanya. Després se li van anar sumant territoris fins a arribar a les set regions que avui dia tenen en vigor la mesura del passaport Covid per frenar l'expansió del coronavirus i de la nova variant, Òmicron.





Així, Aragó, Balears, Catalunya, Galícia, Múrcia, Navarra i el País Valencià ja han aconseguit l' aval de la Justícia per implantar el Certificat Covid a l'hora d'accedir a determinats espais. Aquesta mesura afecta més de 20 milions de ciutadans, xifra que representa el 42% de la població espanyola, que necessitaran disposar d'aquest passaport de vacunació si volen entrar a certs llocs.





Un altre escenari similar és el que tenen els Executius d'Andalusia, Astúries, Canàries, Castella i Lleó i Cantàbria, que estudien implantar la norma als seus territoris i, de fet, alguns estan esperant la decisió que dictaminin els seus tribunals superiors de Justícia.





Per contra, es desmarquen de la resta de regions la Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa i Extremadura, que no tenen intenció de sol·licitar o imposar el "passaport", mentre que La Rioja ha postergat la decisió d'implantar-lo. Per la seva banda, el País Basc ja ho va sol·licitar al TSJPB però va ser tombat, tot i que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha donat suport a la petició de l'Executiu regional.





Perquè ens fem una idea, així està la situació del Certificat Covid comunitat a comunitat:





COMUNITATS EN LES QUALS S'HA AVALAT LA MESURA





ARAGÓ





Des de dijous passat, a Aragó cal disposar del Certificat Covid per accedir a locals d'oci nocturn, celebracions a establiments d'hostaleria i restauració i esdeveniments multitudinaris, una mesura que compta amb l'aval de la Justícia. A més, l'Executiu aragonès no descarta estendre l'ús d'aquest passaport de vacunació a altres establiments.





BALEARS





A les Balears, el TSJIB ja va avalar a l'octubre la decisió de l'Executiu balear de demanar el Certificat Covid a les discoteques. Ara, el Govern balear ha anunciat que demanarà el Certificat Covid per accedir a establiments de restauració amb aforaments superiors a 50 persones, així com a tot l'oci nocturn amb independència de l'aforament.





CATALUNYA





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat ampliar l'ús del 'passaport' Covid -a més dels locals d'oci nocturn- a l' hostaleria, centres esportius i residències de gent gran davant el repunt de casos. La darrera setmana, la regió ha emès més d'1,8 milions de certificats digitals.





GALÍCIA





Galícia també ha trobat recentment l'aval de la Justícia per implementar el Certificat Covid per romandre als interiors de restaurants i als bars -en aquest cas a partir de les 21.00 hores- D'aquesta manera, la Comunitat gallega estendrà l'ús d'aquest passaport, que ja està en vigor a tot l'oci nocturn, als albergs (per a l'ocupació del 100% dels llits en habitacions compartides) i per als acompanyants i visitants dels pacients ingressats a hospitals.





MÚRCIA





El Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia (TSJMU), va avalar també la pròrroga d'exigir Certificat Covid per a clients de locals que arribin al 100% d'aforament. Una mesura que estarà en vigor fins al proper 17 de desembre.









NAVARRA









També a Navarra la Justícia ha autoritzat que s'apliqui el Certificat Covid per accedir a restaurants de més de 60 comensals, establiments amb llicència de discoteca o sales de festa.





COMUNITAT VALENCIANA





La Justícia també ha avalat la implantació del Certificat Covid per accedir a establiments d' hostaleria, restauració i lleure amb aforament superior a 50 persones, festivals de música i esdeveniments i celebracions amb més de 500 assistents, així com per visitar pacients i interns a hospitals i residències, entre altres activitats.









COMUNITATS QUE ESTAN PENDENTS DE LA DECISIÓ DE LA JUSTÍCIA





ANDALUSIA





La Junta d'Andalusia ha remès al Tribunal Superior de Justícia la petició del Certificat Covid de vacunació, certificat de recuperació o de prova negativa (PCR en 72 hores o test d'antígens en 48 hores realitzat per centre autoritzat) per a aquelles persones que facin visites o acompanyament als pacients ingressats en centres hospitalaris o facin visites als residents de centres sociosanitaris.





CANÀRIES





El Govern de Canàries ha sol·licitat aquest dilluns l'aval del Tribunal Superior de Justícia per a l'ús del passaport Covid en locals i espais públics, després que en el seu moment fessin aquesta petició i ja fos rebutjada per la Justícia.





CASTELLA I LLEÓ





El Govern de Castella i Lleó està esperant l'informe jurídic sobre el passaport Covid a hospitals i albergs, que serien els primers llocs on la Junta l'imposaria en cas d'adoptar-lo. Això sí, l'estratègia principal que defensa l'Executiu regional és la vacunació per sobre de les restriccions.





CANTÀBRIA





Cantàbria reprendrà des d'aquest dijous el semàfor Covid i les seves mesures restrictives. A més, la Conselleria de Sanitat podria sol·licitar a la justícia la setmana que ve l'aplicació del passaport Covid en casos concrets, una vegada es determinin els àmbits i l'extensió de la mesura, a fi de no generar "una falsa sensació de seguretat".









COMUNITATS QUE NO TENEN INTENCIÓ D'APLICAR LA MESURA





CASTELLA-LA MANXA





El Govern de Castella-la Manxa insisteix a buscar consensos i pactar i no veu "necessari" adoptar una mesura com aquesta perquè la regió té la meitat d'incidència de la mitjana nacional.





MADRID





La Comunitat de Madrid té pensat prendre mesures de cara al pont de desembre i argumenta que estan "vigilants" però no "preocupats". Tot i això, reclamen a l'Executiu central que endureixi els controls a l'aeroport de Barajas davant l'aparició de la nova variant del coronavirus Òmicron.





EXTREMADURA





Extremadura, que es manté al nivell 1 d'alerta, de moment també descarta sol·licitar l'ús de l'acreditació, una decisió que ha estat avalada per la majoria dels grups parlamentaris de l'Assemblea.









COMUNITATS QUE ESTAN "AL LLIMB"





ASTÚRIES





El president d'Astúries, Adrián Barbón, no descarta recórrer a implantar el Certificat Covid per a determinats espais com estan fent altres comunitats.





EUSKADI





El Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV) va tombar la petició del Govern basc d'exigir el certificat com a condició per accedir als locals d'oci nocturn i determinats restaurants perquè vulnerava drets fonamentals. Això sí, l'Executiu regional ha avisat que decretarà l'Emergència Sanitària si empitjora la situació i augmenta la pressió a les UCI.





En qualsevol cas, la Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha posicionat a favor que l'Executiu basc pugui exigir el Certificat Covid per accedir a locals d'esbarjo nocturn i restaurants de més de 50 comensals. Considera que la mesura és “idònia, necessària i proporcional”. Així, els propers dies es veurà si s'acaba aplicant la mesura o no.





LA RIOJA





El Govern de La Rioja al principi va anunciar que consultaria el Tribunal Superior de Justícia de la seva comunitat la possible posada en marxa del passaport Covid, tot i que finalment ha avisat que s'anirà adaptant "de manera àgil" a l'actualització del nou Semàfor aprovat la setmana passada per Sanitat, per això posterga la decisió d'implantar el Certificat Covid.