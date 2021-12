Quan entraran en vigor les modificacions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic?

Els empleats públics som a l'ull de l'huracà; som tema de conversa; l'expectació ja té data, el Congrés votarà aquest dijous el “Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública”.





El Pla de Recuperació i Resiliència, en endavant PRTR, reflecteix que de les 218.671 places autoritzades en Oferta d'Ocupació Pública dels dos Acords signats el 2017 i 2018 pel Ministre Montoro amb els principals Sindicats, se n'havien convocat 154.483 places i cobertes 56.236; les dades disponibles a Internet han de ser posteriors a l'aprovació al febrer del Reglament Europeu i anteriors a la presentació pel president del Govern del PRTR al Congrés el 14 d'abril.





El Ministre Miquel Iceta va signar al juliol el tercer i últim acord per reduir la temporalitat; les estimacions indiquen que més de 300.000 places temporals han de ser fixes en els propers 3 anys.





Els processos d'Estabilització-Consolidació són la possibilitat més gran de mobilitat intraadministrativa i interadministrativa de l'Administració pública espanyola, una necessitat per al personal temporal, una possibilitat per als empleats públics de la mateixa o una altra Administració, també la repesca del personal temporal que no va superar els processos selectius ja finalitzats, l'oportunitat de molts opositors que fa anys que esperen convocatòries, juntament amb la necessitat per als aturats de trobar una feina.





Les administracions públiques han de certificar el nombre de places ocupades de forma temporal a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual cosa seria possible per al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publicar de les dades actualitzades i desglossades en els propers mesos del PRTR.





L'Estatut Bàsic de l'Empleat públic delimita que en els processos de concurs oposició, la puntuació de la fase de concurs no pot superar el 50%, però sí que pot ser inferior pel que la fase d'oposició suposa un mínim del 50%, però pot ser molt més.





Cada Administració negocia amb els Sindicats els criteris generals dels processos selectius per la qual cosa la seva línia d'actuació i la dels Sindicats que intervinguin en les negociacions, suposen varietat de possibilitats per determinar quines proves i continguts s'avaluen en la fase d'oposició i la distribució de la puntuació de la fase de concurs; pot puntuar o no, haver treballat en altres administracions, la puntuació assignada pot ser equivalent a l'Administració a la qual pertanyi el candidat o inferior, els cursos que poden ser presos en compte pot diferir duna Administració a una altra, etc.; tot això suposa un ventall de possibilitats que resulta determinant per als candidats.





Després de la Convalidació del Reial Decret 14/2021, hi ha Administracions públiques que van deixar de convocar processos selectius, o els han paralitzat, o deixaran caducar Ofertes d'Ocupació Pública en espera de saber què s'aprova al Congrés.





Amb el vigent Reial decret llei 14/2021, les administracions públiques han d'aprovar i publicar en ofertes d'ocupació pública en els diaris oficials respectius les places de temporalitat pendents abans del 31 de desembre de 2021.





La pàgina 15 de "Modernització de les Administració Públiques" del PRTR estableix que, la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places o llocs inclosos a les ofertes d'ocupació pública aprovades en el marc dels processos d'estabilització, els ja existents i els que s'hi afegeixin, s'ha de produir en tot cas abans del 31 de desembre de 2021.





L'Informe del Projecte de llei publicat a la pàgina web del Congrés, que serà votat aquest dijous indica que “Les ofertes de feina que articulin els processos d'estabilització… s'han d'aprovar i publicar en els diaris oficials respectius abans de l'1 de juny de 2022”.





La Llei s'ha de tramitar al Senat després de la seva aprovació al Congrés, mentre avança la data límit per a les administracions públiques de publicar en Oferta d'Ocupació Pública les places temporals pendents.





Tant al Reial Decret Llei 14/2021, com a l'Informe del projecte de Llei s'estableix que:

“Les administracions públiques han d'assegurar el compliment del termini establert per a l'execució dels processos; acumulació de proves en un mateix exercici, entre d'altres”.





EN UN MES S'HAN TRAMITAT MODIFICACIONS PENDENTS DES DE FA 22 ANYS





En un mes, s'han tramitat i aprovat al Congrés modificacions que no s'han fet durant 22 anys com establia la Directiva 1990/70 de la Unió Europea. Verificar la documentació de la fase de concurs és un procés que requereix el seu temps, per la qual cosa seria convenient la col·laboració interadministrativa, reforçar el Departament de Personal, implantar processos informàtics i operatives que permetin fer un macroprocés simultani a tot Espanya en un temps molt concret.





Hi ha oposicions que poden requerir mínim 1 any de preparació per tenir possibilitats, l'agilitació podria suposar, entre altres mesures, que Grups A1 i A2 o equivalents a Laborals o Estatutaris, puguin examinar-se de diverses proves selectives en un mateix dia, cosa que no resulta fàcil d'aconseguir superar, o que no hi hagi prou temps per preparar una oposició.





Si l'"agilització" prevista al Reial Decret Llei, es manté al text definitiu de l'Estatut Bàsic de l'Empleat, es podria transformar en una “acceleració” i “fulminació” dels processos selectius en perjudici dels candidats.





Si el Govern estableix fites per als tres processos d'Estabilització, per exemple, que els Acords de 2017 i 2018 estiguin finalitzats el desembre de 2023 i que el tercer Acord tingui com a límit novembre de 2024, juntament amb l'obligatorietat de les Administracions de publicar i complir un calendari raonable per als processos selectius, els candidats disposarien de temps suficient per organitzar la preparació dels processos que siguin concurs oposició.





També permetria fer una remissió progressiva de les dades de personal fix a la Comissió Europea. Al PRTR s'estableix que l'objectiu d'Espanya en aquest apartat ha d'estar realitzat abans del 31 de desembre del 2024.





L'Estat va anunciar que ja té una temporalitat inferior al 8% compromès amb les Institucions Europees, encara que hi ha Comunitats Autònomes la temporalitat actual de les quals frega el 40%.





Aquest problema fa més de 20 anys que espera una solució, i cal conèixer com més aviat millor quan entrarà en vigor la Llei, juntament amb l'establiment pel Govern de fites i un calendari raonable per als processos d'Estabilització-Consolidació, permetria estructurar i planificar els 3 propers anys a les administracions públiques i als interessats.