Estan amenaçats realment els Pressupostos per al 2022 o la crisi entre ERC i PSOE és una anècdota més?

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al Senat /@ EP





El Govern de l'Estat s'ha trobat en les últimes hores amb un important escull en les negociacions dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 al Senat, després que ERC hagi amenaçat amb conseqüències en aquesta tramitació a la Cambra Alta si el PSOE finalment no compleix el seu acord sobre les quotes de les llengües cooficials a la Llei Audiovisual.





En el cas que els republicans catalans finalment executin la seva amenaça i no donin suport als comptes públics al Senat, l'Executiu es veuria obligat a sondejar formacions minoritàries de la Cambra Alta per formar una majoria alternativa sense un dels seus principals socis parlamentaris.





Es pressuposa el rebuig del PP, Ciutadans i Vox a aquests comptes públics per al 2022 també al Senat, com ja van fer al Congrés. En les últimes hores Junts ha avançat que presentaria una esmena a la totalitat, per la qual cosa també és possible que acabin rebutjant aquests Pressupostos. En el cas que ERC s'acabi alineant amb el vot negatiu, els comptes públics per al 2022 al Senat tindrien almenys 120 'nós'.





Això obligaria el Govern estatal a trobar els suports més enllà d'ERC, per aconseguir la majoria de senadors que cal per superar el tràmit parlamentari a la Cambra Alta. El PSOE té 114 parlamentaris i Unides Podem no té representació al Senat.









NECESSITEN UNA MAJORIA SIMPLE



En qualsevol cas, el Govern central necessitaria més 'sís' que 'nós' perquè el projecte de Pressupostos superi definitivament el tràmit parlamentari al Senat, ja que ha de ser aprovat per majoria simple.





Comptant amb les formacions que van donar suport als PGE al Congrés -amb l'exclusió d'ERC- el Gobierno no tindria garantit el suport als comptes públics al Senat, ja que sumant el PNB, Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe i PRC, es queden amb 131 'sís'. D'aquesta manera, hauria de negociar amb les formacions amb una representació menor, com pot ser el cas del PAR, Més per Mallorca, Adelante Andalucía, Agrupación Socialista Gomera o Geroa Bai, almenys per assegurar-se la seva abstenció, i obtenir més 'sís' 'que 'nós'.





Això tenint en compte que els grups nacionalistes i independentistes que ja van pactar amb el PSOE al Congrés el projecte de comptes públics, finalment apostin per alinear-se amb el Govern central i no decideixin seguir l'amenaça d'ERC.





Si PNB -10 senadors-, Bildu -dos senadors- i Compromís -un senador- secundessin ERC, el projecte de Pressupostos estaria sentenciat al Senat i tornaria al Congrés, on el PSOE i Podemos haurien de reunir majoria absoluta per aixecar el veto, un intent que els tornaria a posar en mans de les formacions nacionalistes i independentistes.





En tot cas, tant el Gobierno com el PSOE confien que aquest projecte de Pressupostos superi el tràmit del Senat, i fins i tot la seva idea és que ni tan sols sigui modificat perquè no hagi de tornar al Congrés i quedi aprovat de manera definitiva al Ple de la Cambra Alta del 21 de desembre.





No obstant això, aquests comptes públics tindran la seva primera "pedra" al Senat al Ple dels dies 9 i 10 de desembre, en què es debatran i votaran els vetos generals -les esmenes a la totalitat-, i on s'aniran perfilant els possibles suports i rebutjos a aquests pressupostos per a l'any 2022.





EL PODER DE SER LA TERCERA FORÇA AL SENAT





L'amenaça d'ERC als Pressupostos al Senat sorgeix després que el Govern de l'Estat aprovés al Consell de Ministres el text de la Llei Audiovisual, en què eximeix plataformes internacionals com Netflix o HBO Max de complir amb la quota reservada a llengües cooficials, cosa que per als de Gabriel Rufián suposa un incompliment de l'acord que van assolir amb el PSOE enmig de la negociació pressupostària.





De fet, ERC, que és la tercera força al Senat, amb 14 senadors, va ser una de les onze formacions que van donar suport als comptes públics del Govern estatal al Congrés, encara que ara les coses podrien canviar.