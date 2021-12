Argimon confirma els dos primers casos de la variant òmicron a Catalunya

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon /@EP







Els resultats ja definitius de l'estudi microbiològic dels dos casos sospitosos de viatgers procedents de Sud-àfrica que van donar positiu en covid-19 confirmen que estan contagiats amb la variant òmicron, ha informat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.





Els resultats preliminars, que es van donar a conèixer dimarts passat, ja van apuntar que aquests viatgers podrien ser els primers detectats d'òmicron i aquest dijous ha arribat la confirmació.

"Quan arriba una variant al continent europeu, tard o d'hora arriba a Catalunya", ha destacat Argimon en una roda de premsa juntament amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.





Els dos primers contagiats oficials d'òmicron estan en quarantena, així com els seus contactes estrets, i és probable que hi hagi més casos encara no detectats, tenint en compte que Salut va identificar indicis d'aquesta variant en aigües residuals a finals de novembre.