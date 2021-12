Goodman vol invertir 550 milions a les plantes de Nissan i crear 3.200 llocs de treball

L'empresa australiana Goodman ha presentat davant de la taula de reindustrialització de Nissan un projecte industrial i logístic per a la reconversió dels terrenys de les plantes de Nissan a la Zona Franca i a Montcada i Reixac (Barcelona) que suposa la inversió de 550 milions d'euros i que preveu generar més de 3.200 llocs de treball directes, han explicat fonts de la companyia.





Segons ha avançat 'La Vanguardia', a aquests llocs de treball se sumarien els llocs de treball creats a partir de l'activitat industrial, "en una àmplia gamma de professions, funcions i qualificacions".





Disseny de la proposta de Goodman @ep





L'empresa s'ha compromès a participar activament a generar llocs de treball de qualitat, mantenir la feina a la zona, facilitar la formació i promoure l'ocupació entre les empreses logístiques, industrials i de centre de dades, que operaran a les noves instal·lacions amb " un impacte positiu al medi ambient".





ZONA FRANCA





A la Zona Franca, el projecte proposa el desenvolupament d'instal·lacions per a logística i distribució urbana, indústria, espais flexibles i centres de dades que "reforçaran la posició de Barcelona com a ciutat de referència a l'àmbit de la indústria 4.0".





Goodman, a més de treballar en la reducció de carboni i compensació de les emissions, "permetrà als futurs ocupants fer un ús lliure d'emissions", gràcies a la utilització d'energies renovables amb 15,2 MW de panells fotovoltaics, apostant també per la mobilitat verd.





MONTCADA I REIXAC





Per a Montcada i Reixac, Goodman aposta per “una solució global” que integri la indústria amb la logística de distribució urbana, tenint en compte alts estàndards de qualitat i sostenibilitat.





Goodman ha destacat que "s'assegurarà que els materials extrets durant el procés de desconstrucció i desenvolupament del terreny siguin recuperats", mitjançant reciclatge o reutilització local i que tractarà de millorar la biodiversitat del lloc.





El gerent de Goodman a Espanya, Ignacio García, ha assenyalat que la proposta de Goodman per a l'emplaçament de Nissan té en compte "les necessitats de totes les parts interessades actuals i futures".





I ha afegit que suposa "una regeneració completa de l'emplaçament, que no només satisfà les necessitats actuals, sinó que aborda les tendències a llarg termini de la urbanització", el consum creixent i l'augment dels requisits.





GOODMAN





La companyia ha inaugurat recentment una plataforma logística multiplanta a Molins de Rei (Barcelona) i està finalitzant el segon desenvolupament d'aquest tipus a Castellbisbal (Barcelona).





Amb actius sota gestió de 38.600 milions d'euros i 372 propietats, Goodman és el grup de propietat immobiliària industrial més gran que cotitza a la Borsa d'Austràlia i compta amb més de 960 treballadors i 26 oficines a 14 països.





A Europa, Goodman és present a Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit.





PROPOSTA INICIAL





Altres fonts consultades han explicat que la proposta de Goodman que estava damunt la taula fins ara era per ocupar 100.000 dels 500.000 metres quadrats del solar de la planta de la Zona Franca, mentre que l'altra part aniria per al hub de mobilitat liderat per QEV Technologies.





Els altres candidats per ocupar la part destinada a un ús logístic són Consum, Merlin Properties i JLL, les quals van presentar a la reunió d'aquest dimecres de la taula de reindustrialització les seves propostes per ocupar aquest espai de la planta de la Zona Franca. mateixes fonts.