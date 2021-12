El Govern central permetrà la venda daliments amb la data de consum preferent vençuda

FACUA-Consumidors en Acció rebutja que l'avantprojecte de llei de malbaratament alimentari que està preparant el Govern possibiliti que els establiments venguin productes amb la data de consum preferent vençuda a un preu inferior, a causa del risc que es converteixi en un mercat paral·lel destinat a els consumidors amb menys recursos i que no puguin fer front als preus dels aliments que mantinguin òptimes totes les seves propietats.





L'associació ha presentat les seves aportacions al nou avantprojecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari elaborat pel Ministeri d'Agricultura. Es tracta de la primera ocasió en què es planteja una normativa en aquest sentit, que segueix els passos de legislacions similars aprovades en països com França i Itàlia en els darrers temps.





El mateix avantprojecte, en la seva exposició de motius, incideix que el malbaratament i la pèrdua d'aliments són senyals d'un funcionament deficient del sistema i recull que, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació (FAO) fins al 14% dels productes alimentaris de tot el món es perd entre les fases de la postcollita i la venda minorista.





Així, l'associació entén necessari que s'articulin solucions que contribueixin a transformar i posar fre a un sistema de producció i distribució d'aliments que se centra en la posada en massa de productes al mercat amb elevades pèrdues i malbaratament conseqüència del propi sistema. Els poders públics, assenyala l'associació, han d'aportar solucions que passin per l'articulació del comerç de proximitat, la formació dels consumidors i la inspecció i el control de les grans empreses del sector.





FACUA considera positiu que s'abordi una normativa per evitar el malbaratament d'aliments i fomentar una reutilització i aprofitament més grans, però adverteix que l'avantprojecte actual presenta importants mancances que s'haurien de corregir per a una millor regulació que s'aparti de meres declaracions d'intencions.





Dates de consum preferent vençudes





L'associació assenyala que l'article 6 del nou text normatiu recull, entre les obligacions i bones pràctiques que han de dur a terme els agents alimentaris, “assegurar-se que els productes amb la data de consum preferent vençuda es presentin separats i clarament diferenciats de la resta de productes al punt de venda final a disposició del consumidor, amb baixada de preus o per a donació".





L'Agència Espanyola per a la Seguretat Alimentària i la Nutrició (Aesan), amb base a la normativa d'etiquetatge europea, defineix la data de consum preferent com la data que indica "el moment fins al qual l'aliment conserva la qualitat prevista". L'aliment continua sent segur per al consum -sempre que es respectin les instruccions de conservació i el seu envàs no estigui malmès- però "pot començar a perdre sabor i textura".





En aquest sentit, FACUA rebutja clarament que es possibiliti la venda d'aquests productes a causa del risc que s'acabi creant un mercat paral·lel dins dels comerços destinats als consumidors amb menys recursos i que no poden fer front als preus dels aliments que encara mantenen totes les seves propietats perquè es troben dins del període de consum preferent.





Amb tot, l'associació adverteix que la normativa tampoc no estableix cap paràmetre o cap limitació que restringeixi el que aquests productes amb la data de consum preferent vençuda poden estar a disposició dels consumidors, amb el risc que suposa que es mantinguin a la venda per sobre de qualsevol temps prudencial que eviti que el seu consum sigui perjudicial.

Donacions





D'altra banda, FACUA considera adequat que la norma obligui de forma expressa a tots aquests operadors a donar gratuïtament tots els seus excedents -mentre siguin adequats per al consum humà i prioritzant-lo per sobre de qualsevol altre ús o destí- , havent d'incorporar a més la prohibició general de destruir o transformar els productes aptes per al consum humà en altres no aptes per poder destinar-los a altres usos i treure'n rendiment econòmic.





Encara que l'avantprojecte de llei introdueix a l'article 5 la donació dels excedents com a activitat que han de dur a terme els agents de la cadena alimentària, l'associació adverteix que estableix al mateix nivell de jerarquia altres possibles fins com la seva comercialització, cosa que pot posar en risc que realment les empreses destinin els seus excedents a la donació.

Regulació voluntària





A més, FACUA critica que l'avantprojecte de llei promogui la regulació voluntària dels agents de la cadena alimentària en lloc d'apostar per establir un marc d'obligacions adequat i una forta tasca de regulació, control, inspecció i sanció per part de les autoritats sobre les empreses del sector.





L'associació assenyala que la seva experiència posa de manifest que els codis d'autoregulació o de bones pràctiques s'han demostrat en molts casos insuficients per evitar que les empreses cometin abusos i fraus o vulnerin la normativa. Qualsevol mecanisme addicional a la legislació i activitat inspectora ha de ser en tot cas complementària i mai no substituta de la regulació per part dels poders públics.





De la mateixa manera, FACUA indica que el nou text normatiu hauria de contemplar la publicitat de les sancions que derivin de la comissió d'infraccions en matèria de prevenció de mesures de malbaratament alimentari com a mesura afegida a la mateixa multa imposada a l'empresa infractora. Aquesta circumstància permetria que els consumidors sabessin de manera transparent quins operadors del sector han infringit la normativa, perquè poguessin així prendre les seves pròpies decisions de consum conscient i responsable.