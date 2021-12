Els sindicats de Seat temen que l'electrificació de la planta de Martorell acabi amb acomiadaments

Treballadors a la planta de Seat de Martorell /@EP





Els sindicats de Seat adverteixen que els plans del Grup Volkswagen de convertir Martorell (Barcelona) en una planta dedicada a vehicles elèctrics petits afectarà la feina perquè sobrarà mà d'obra, i exigeixen al Govern que condicioni les ajudes del PERTE al manteniment de la plantilla.





El consorci alemany va confirmar aquest dijous els seus plans per fabricar cotxes compactes elèctrics a la factoria de Seat a Martorell i SUV elèctrics a la planta de Volkswagen a Pamplona a partir del 2025, encara que va insistir que la decisió final dependrà de les condicions generals i els incentius del Govern central.





A Martorell, el grup alemany pretén acoblar tres models elèctrics de les marques Cupra, Skoda i Volkswagen, amb una previsió ja anunciada fa mesos d'arribar als 500.000 vehicles a l'any. Un volum global que arribarà als 900.000 si se sumen les unitats que s'acoblaran a Pamplona.





Tot i admetre que la ratificació d'aquests plans (encara no del tot definitius) és "un pas endavant", tant UGT com CCOO, els dos principals sindicats de Seat, alerten, en declaracions a EFE, de l'existència d'"incògnites" i "ombres", vinculades sobretot a l' ocupació necessària per produir aquests 500.000 cotxes.





MENYS HORES DE TREBALL PER UNITAT





El cotxe de combustió exigeix entre 17 i 23 hores de treball per unitat en funció del model, mentre que l'elèctric compacte que es fabricarà a Martorell implicarà entre 12 i 13 hores, gairebé la meitat en alguns casos.





"Amb un volum de 500.000 vehicles a l'any tenim un problema d'ocupació a la vista. Els números no surten", assegura el secretari general de CCOO a Seat, Rafa Guerrero, que recorda que el 2019 -abans de la pandèmia de la covid-19 - Martorell va fabricar ja aquesta mateixa quantitat de cotxes, encara que de combustió, amb una plantilla total a la companyia d'unes 14.000 persones.





"COMPROMÍS D'ESTABILITAT DE L'OCUPACIÓ"





El risc per a l'ocupació dels plans del Grup Volkswagen fa que els sindicats aixequin la veu per reclamar al Govern que vinculi la concessió dels ajuts del projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica -PERTE- del cotxe elèctric al manteniment de l'ocupació.





"Hi ha d'haver un compromís d'estabilitat de l'ocupació. Si hi ha diners públics per electrificar Seat, que ha de ser així, no es pot utilitzar per fer fora treballadors. Hi han d'haver mesures no traumàtiques i garantir una transició ordenada del cotxe de combustió a l'elèctric", afirma el president del comitè d'empresa de Seat i dirigent d'UGT de Catalunya, Matías Carnero.





Carnero destaca la importància que Seat continuï sent "una marca integral" i convisqui amb Cupra, l'ensenya situada sota el paraigua de Seat que està adquirint més protagonisme i a la qual se li assignen els models elèctrics de la firma. El president del comitè reclama també per a Seat un model elèctric. "No es pot aprofitar la tempesta perfecta que plana sobre la marca amb la falta de semiconductors per eliminar-la", avisa.





POR A UN FUTUR INCERT AL PRAT





"El futur és el cotxe elèctric, així que l'aposta per Martorell i Pamplona és una bona notícia, però Seat és una companyia, no només un centre de producció i, per exemple, compta amb una planta al Prat de Llobregat que fabrica caixes de canvi manuals. Si no hi ha altres adjudicacions, el 2025 es quedarà sense càrrega de treball i sense futur", subratlla Rafa Guerrero.





El representant de CCOO adverteix que "ara mateix no hi ha cap alternativa industrial" per al Prat (Barcelona), on treballen una mica més de mil persones, una vegada es deixin de fabricar caixes de canvi manuals, inexistents al cotxe elèctric.





Després d'alertar del perill de "condemnar" Martorell al "monocultiu" del segment petit del cotxe elèctric, reclama també que es vinculin les ajudes del PERTE al manteniment de l'ocupació i que aquest es garanteixi "als centres on aniran a parar les inversions no a la cadena de valor del cotxe".





RIVALITAT ENTRE MARTORELL I NAVARRA





Carnero, que és membre també del consell de supervisió del Grup Volkswagen, el màxim òrgan de govern de la multinacional, insisteix també en la necessitat que les plantes de Martorell i de Navarra es coordinin per "treballar en equip", amb la mateixa productivitat i flexibilitat.





Els sindicats temen que les relacions laborals es puguin tensar si les dues plantes entren en competència en la nova etapa que s'obrirà amb l'electrificació de les plantes.