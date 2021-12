Drets Socials també investiga els presumptes abusos de Benaiges

Violant Cervera, consellera de Drets Socials /@EP







La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha obert aquest diumenge una investigació sobre els presumptes abusos per part d'un exprofessor de gimnàstica a una escola de la ciutat de Barcelona.





El departament liderat per Violant Cervera, que de moment no ha obert un expedient sobre el cas, ho investiga després que el diari 'Ara' publiqués dissabte una notícia advertint de presumptes abusos i vexacions per part d'aquest exdocent, han informat fonts de la Conselleria.









A més, han explicat que el 1996 se li va concedir al presumpte autor dels abusos una adopció internacional. L'exprofessor també va sol·licitar expedients d'acollida el 1993 i el 1994, "sense que es conegui" que finalment n'hi hagués i, el 2006, va demanar ser família col·laboradora.





La investigació de Drets Socials se suma a l'expedient obert per la Conselleria d'Educació dissabte per aclarir el cas i detectar “quins mecanismes han fallat”, ha informat el titular del departament, Josep González Cambray.