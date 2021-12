Adif adjudica el sistema de telecomunicacions ferroviàries GSM-R a Catalunya per 14 milions

Unes vies de tren /@EP





Adif ha adjudicat el contracte d'obres per a la instal·lació i el manteniment del sistema de telecomunicacions ferroviàries GSM-R per 14 milions d'euros a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Nokia Spain, Serveis i Instal·lacions Cantudo i Comfica Soluciones Integrales.





En un comunicat aquest dijous, l'empresa explica que les obres es faran als trams L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)-Port Aventura (Tarragona) i Manresa (Barcelona)-Barcelona Sants-Vilanova i la Geltrú (Barcelona)-Sant Vicenç de Calders (Tarragona).





El contracte té un termini d'execució estimat de 79 mesos, dels quals 31 són per a la realització de les obres i 48 corresponen al manteniment de les instal·lacions.





El desplegament d'aquest sistema es realitzarà en gran part de l'àmbit de les línies R2 i R4 de Rodalies i la seva prolongació i connexió amb el Corredor Mediterrani, millorant de manera generalitzada les operacions ferroviàries, la capacitat de les instal·lacions de senyalització i protecció al tren.





El GSM-R és un sistema de transmissió per ràdio que utilitza freqüències exclusiva per al ferrocarril, i que permet la implementació del nou sistema de gestió i de control del trànsit ferroviari ERTMS Nivell 2.





Ambdós sistemes són de compliment obligat a la xarxa europea d'alta velocitat per raons d'interoperabilitat.