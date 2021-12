La variant Òmicron obliga a endurir les restriccions a les residències catalanes

@EuropaPress





La variant Òmicron continua sent un problema que s'està expandint per Espanya molt ràpidament. I Catalunya no està sent cap excepció a aquest problema. Per això, el Departament de Drets Socials i el Departament de Salut ha decidit prendre mesures per evitar que aquests problemes es continuïn propagant per les residències.





En línies generals, si una persona, immunitzada o no, dóna positiu per la variant Òmicron, haurà de guardar quarantena durant 14 dies. En aquest sentit, les residències de la tercera edat, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat també han vist com les restriccions s'han endurit per evitar l'entrada del virus.





Tots aquests centres hauran de reforçar les directives internes de prevenció i control d'infeccions, especialment a les zones comunes. A més, una altra mesura que s'ha pres és que els professionals que treballin en aquests llocs no podran acudir a sessions, congressos o reunions presencials per evitar que es pugui propagar el virus.





El cas de les visites als centres residencials es mantindrà com fins ara, però la realitat és que les condicions s'adaptaran a les noves necessitats. És més, a partir de la setmana que ve es controlarà fins i tot els residents quan tornin a les residències per treballar.





En el cas de les residències que tinguin el semàfor en verd o taronja, els visitants hauran de mostrar el certificat digital covid per poder entrar al centre. Si les persones no en disposen o no poden acreditar-ho, se'ls donarà la possibilitat de realitzar un TAR. A més, si la residència es troba en fase II han de presentar una declaració responsable que no té símptomes per accedir a l'interior de les instal·lacions.





LA VARIANT ÒMICRON OBLIGA A POSAR NOVES MESURES





La variant Òmicron s'està reproduint a una gran velocitat a tot el món. De moment, la nova variant a Espanya no està causant un gran nombre de persones mortes i els símptomes estan sent lleus. Tot i això, per evitar la seva propagació, les residències a Catalunya estan prenent algunes mesures.





Els treballadors que s'infectin amb aquesta nova variant han de fer una quarantena de 14 dies, estiguin o no immunitzats contra el covid si han tingut contacte estret amb alguna persona que hagi donat positiu. A més, aquest tipus de protocol també s'establirà amb els usuaris de les residències i haurien de guardar quarantena en una habitació individual.





AUGMENTEN ELS CRIBATGES PER DETECTAR LA NOVA VARIANT





A les residències també es realitzaran cribratges als professionals que treballen en aquests centres per detectar com més aviat millor una infecció amb aquesta nova variant. La nova versió del protocol indica que ha augmentat la freqüència dels cribratges. Però no és l'única cosa, sinó que també faran un test d'antígens una vegada a la setmana a les persones que estiguin vacunades i dues vegades per setmanes als no vacunats.





Finalment, els actes lúdics també s'hauran de minimitzar amb la intenció d'evitar que el virus entri a les residències. Les activitats plantejades com cantar nadales, visites dels Reis d'Orient, lectures o representacions teatrals es podran continuar fent sempre que ho facin a zones exteriors o a zones on es puguin complir amb els requisits proposats.





En cas que un centre d'aquestes característiques estigui en fase II, aquest tipus d'activitats es cancel·laran per evitar que el virus es puguin continuar expandint. Amb aquestes noves mesures, es pretén controlar al màxim l'entrada del virus a les residències i mantenir fora de perill els seus usuaris.