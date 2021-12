Les treballadores del servei de neteja municipal de Lloret de Mar denuncien les retallades que pateixen

Les delegades de CCOO de l’empresa concessionària del servei de neteja dels espais municipals de Lloret de Mar, han fet arribar als mitjans de comunicació una carta oberta per tal de fer públic "el sentir de la plantilla".





Una persona neteja una finestra /@Pixabay





Així, expliquen que "les treballadores responsables del servei de neteja dels espais municipals de Lloret de Mar" volen "manifestar que la qualitat de la neteja dels edificis i locals municipals es veurà reduïda".











Però no serà per decisió pròpia, diuen, sino que serà un fet que es produïrà "a causa de les recents retallades" que estan patint als "serveis de l'Ajuntament de Lloret de Mar".





Després, continuen: "Inicialment, la situació de pandèmia vírica va produir una minva de l’activitat, que justificava temporalment la retallada dels serveis. Però finalment aquestes retallades s'han aplicat de forma definitiva, incloent-les al plec de condicions administratives del nou concurs".





Per tant, asseguren que "amb les retallades de servei" els resulta "impossible mantenir el mateix nivell de feina, essent menys treballadores i amb menys hores". Així, continuen denunciant: "Nosaltres, veïnes de Lloret, usuràries dels espais, mares d’alumnes que estudien en les nostres escoles públiques, entenem el malestar que aquesta situació pot generar, i podeu comptar que desenvoluparem la nostra tasca amb el màxim nivell de professionalitat, tanmateix allò que no es pot pretendre, és carregar la responsabilitat de la qualitat del servei a l'esquena de les treballadores que fan, inclús, més de la feina que estrictament els hi pertoca".





Per finalitzar, senyalen que volen fer "una crida al consistori municipal perquè recapaciti i doti a un servei essencial, com és la neteja, la dotació pressupostària que li correspon, perquè tothom pugui gaudir dels espais públics amb qualitat higiènica".