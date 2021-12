El Parlament pressiona ERC perquè trenqui el pacte amb els comuns i la CUP

El Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a atreure, propiciar i donar suport a projectes d'inversió com l' ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, el Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca-Salou (Tarragona) i els Jocs Olímpics d'Hivern “tenint a compte les condicions ambientals i necessàries així com l'opinió i la implicació del territori".





Es tracta d´un punt d´una moció del PSC-Units sobre polítiques de turisme, que ha tirat endavant amb el suport del seu grup, Junts, Cs, PP i Vox, mentre que ERC s´ha abstingut i CUP i comuns han votat en contra .





El diputat del PSC-Units Juan Luis Ruiz ha destacat la necessitat d'adaptar-se si Catalunya vol ser una destinació turística competitiva així com la importància de defensar el sector, després d'observar que es qüestiona una part de la ciutadania i des d'una perspectiva política.





Des dels socis de Govern d'ERC, el grup de Junts, Maria Antònia Batlle ha apel·lat a tenir "una mirada àmplia" i a construir un model que combini petits i grans projectes turístics amb el menor impacte ambiental possible i la complicitat del territori, entre d'altres qüestions.





El diputat de Cs Matías Alonso ha cridat a donar facilitats al sector turístic, després de concretar que representa un motor econòmic que ha patit les conseqüències de la Covid-19, però ha lamentat que la “divisió” dels socis del Govern pot representar un fre en aquest objectiu.





Per part de Vox, Isabel Lázaro ha coincidit que el turisme és un dels sectors que més riquesa i ocupació aporten a la societat catalana, ha emplaçat els independentistes a no crear nous òrgans com una secretaria general del sector, així com a eliminar la taxa turística.





Des d'ERC, Bartomeu Compte ha retret que Junts hagi acordat amb els socialistes una esmena de suport als projectes per ampliar l'aeroport de Barcelona, el Hard Rock i els Jocs Olímpics d'Hivern, cosa que evidencia que “l'anomenada sociovergència ha tornat a aparèixer a favor d'un model turístic que, al seu parer, ha de canviar perquè ha entrat en crisi per problemes ambientals, socials i econòmics.





En la mateixa línia s'ha pronunciat la cupaire Eulàlia Reguant , que també ha criticat que s'insisteixi des de la "sociovergència" en aquests projectes que, segons la seva opinió, destrueixen el territori i tenen impactes negatius per a la societat i el medi ambient, i ha celebrat la posició dels republicans i que, si haguessin mantingut aquest discurs abans, podrien haver arribat a un acord per als pressupostos.





Per al diputat dels comuns, Joan Carles Gallego , apostar per ampliar l'Aeroport de Barcelona o el Hard Rock representa voler consolidar "un model turístic esgotat" i no voler estudiar noves estratègies que permetin reorientar el model actual, i ha rebutjat la possibilitat de eliminar la taxa turística.





TAXA TURÍSTICA





Tot això després que hagi prosperat un altre punt de la moció que advoca per "avaluar l'eficàcia i l'eficiència" de l'impost sobre les estades a establiments turístics, i en funció del resultat valorar la revisió i l'actualització de la llei.





També s'ha aprovat instar el Govern a impulsar un 'Pacte Nacional de Turisme' i s'ha rebutjat la creació d'una secretaria general de Turisme.