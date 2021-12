La justícia britànica reconeix Guaidó com el "clar i inequívoc" president de Veneçuela

Juan Guaidó @ep





El Tribunal Suprem del Regne Unit ha considerat que l'opositor Juan Guaidó té el "clar i inequívoc reconeixement" de Londres com a president de Veneçuela, la qual cosa obre la porta que pugui gestionar les reserves d'or veneçolanes en mans del Banc d'Anglaterra, estimades en més de 1.000 milions de dòlars.





El Suprem britànic ha avalat Guaidó com el president legítim del país sud-americà, però deixa en mans d'una instància inferior determinar el futur de les 31 tones d'or i dirimir si el seu control recau en el banc central que controla el govern de Nicolás Maduro o en el gabinet opositor, informa l'agència Bloomberg.





Una de les coses que encara ha de debatre el sistema judicial del Regne Unit és el grau de validesa que concedeix a les sentències del Tribunal Suprem veneçolà, també sota control chavista.





Guaidó ha celebrat la decisió del Suprem britànic, que almenys manté l'or "protegit" al Banc d'Anglaterra. "La dictadura no el podrà saquejar com ha fet amb els fons públics que ha generat aquesta emergència humanitària", ha escrit a Twitter el dirigent opositor, que es va autoproclamar 'president interí' el gener del 2019 després de les controvertides eleccions del 2018.





El partit de Maduro sosté que, reconeixements polítics a banda, el seu govern continua sent a efectes pràctics qui pren les decisions a Veneçuela i que, de fet, les autoritats britàniques no hi han trencat relacions. Argumenta que necessita els diners com més aviat millor per combatre la pandèmia de covid-19.