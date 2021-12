Aquests són els aliments més cars per a les festes nadalenques, segons l'OCU

Arxiu/@EP





Ja és gairebé un costum més. Comprar el marisc, el peix o el pernil per als àpats nadalencs abans que s'apugi de preu és un acte que es repeteix cada any per als que són previsors. Tot i això, sempre hi ha aquells que es deixen les compres per a l'últim moment, i això, el 2021, pot sortir més car.





En aquest sentit, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha assenyalat que els preus dels aliments típics de Nadal han pujat un 11,3% de mitjana al desembre respecte a finals de novembre, amb preus històrics a diversos productes.





Des del 2016 els preus d'aquests aliments no havien pujat tant en tan poc temps, segons l'Observatori de l'OCU, que ha comparat el cost de 15 productes nadalencs entre el 20 i el 21 de desembre amb els observats entre el 25 i el 26 de novembre. El seguiment s'ha realitzat a mercats municipals, supermercats i hipermercats d'Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, València, Valladolid i Saragossa.





COM SEMPRE, EL MARISC





Les pujades més grans en les últimes setmanes s'han donat en els percebes (+77 %), el lluç (+58 %), les cloïsses (+19 %), el besuc (+14 %) i la pinya (+9 %). També han pujat, encara que en menor mesura, el rodó de vedella (+5%), el pernil ibèric (+4%), la llombarda (+3%) i el llobarro (+2%).





Percebes /@EP





Els que amb prou feines han variat de preu han estat el xai, els llagostins i les ostres, i entre les baixades destaca l'abaratiment de la pularda en un 10%; de les angules, en un 6%; i del gall dindi, en un 3%.





Cinc aliments estan en preus màxims respecte a altres anys, en concret el lluç al tall (20,60 euros per quilo), les angules (1.299 €/kg), la pinya (1,75 €/kg), el xai a quarts (18,52 €/kg) i la pularda sencera (8,67 €/kg).





Xai /@EP





L'OCU recomana comparar preus als mercats i supermercats propers i substituir els productes més cars per altres alternatius més econòmics amb vista a evitar aquestes pujades de preus per Nadal.