La soledat no desitjada: un problema pràcticament invisible que afecta el 30% dels joves

La pandèmia de la covid no està deixant només problemes de salut física i moltes persones infectades. Va un pas més enllà i també genera danys psicològics i problemes de soledat que costen resoldre, fins i tot més que aquells dolors físics que van desapareixent amb el pas dels dies.





Normalment, quan la societat pensa en soledat ho fa pensant en gent gran, ja que consideren que són els que més la pateixen. Tot i això, les dades aportades per Creu Roja també indiquen que el 30% dels joves pateixen soledat i es veuen afectats de manera no desitjada i molt greu. Just el mateix percentatge de gent gran.





La soledat és un problema al qual no se li dona gaire visibilitat. Molts cops es pensa que és una malaltia menor i que no té la mateixa importància que altres. Però les dades indiquen que aquests problemes poden afectar qualsevol persona dins de la societat i la previsió que realitzen és que s'agreujarà en les pròximes dècades.





QUÈ ÉS LA SOLEDAT?





És el sentiment subjectiu i mantingut en el temps que sorgeix quan una persona sent que no pot compartir les seves vivències amb algú més o no pot acudir a ningú quan es troba en una situació on està en risc la seva vida, seguretat o benestar.







Per tant, la soledat no desitjada és un problema que pot aparèixer en persones més grans de 80 anys i que estan jubilades o pot afectar persones joves que, per diversos problemes, són víctima d'aquesta solitud no desitjada.





Algunes de les conseqüències de la soledat no desitjada poden ser de caràcter físic (tensió muscular, malalties), psicològic (dificultats cognitives, trastorns de l'estat d'ànim), social (pèrdua d'interès o dependència) o ocupacional (sota rendiment).







LA COVID NO AJUDA A MILLORAR LA SITUACIÓ





El confinament i la manca de relacions entre persones han fet que les dades relatives a la soledat no desitjada estiguin augmentant. Les persones que vivien aquesta situació de solitud estan veient com se li agreugen els problemes i arriben a estar, moltes vegades, en risc d'exclusió.





D'altra banda, també hi ha aquelles persones que no es trobaven en aquesta situació, però que a poc a poc i pels efectes de la pandèmia estan patint les conseqüències i veuen com empitjoren les seves condicions de vida. De fet, les dades aportades per Creu Roja indiquen que el 22,1% de les persones que estan dins del pla Creu Roja Respon han manifestat patir soledat en els darrers dos anys.





ELS COL·LECTIUS MÉS AFECTATS





Les dades indiquen que els col·lectius que més estan patint el problema de la soledat són aquells que són vulnerables al virus i amb més factor de risc. És a dir, les persones que tenen malalties cròniques, les parades o les dones que pateixen violència masclista són alguns dels molts exemples que hi ha actualment.





Per poder actuar ràpidament contra la soledat és important la detecció ràpida. Un dels principals problemes a què s'enfronta la societat a l'hora d'exposar aquesta soledat és la vergonya o la por. I una de les causes principals és sentir-se jutjat o estigmatitzat una vegada s'explica el problema.





No obstant això, els estudis que s'estan fent fan pensar que tot això té solucions. Fomentar les relacions entre persones té efectes molt positius que pot beneficiar tant una persona de manera personalitzada com un grup de persones. A més, comptar amb els avenços tecnològics és molt important per poder mantenir connectats i crear noves xarxes de contactes que ajudin a pal·liar la soledat.





Creu Roja, en el seu intent d'ajudar les persones que es troben en aquesta situació, està promovent recursos i serveis per fer front a la soledat no desitjada. Un dels projectes que hi ha ara mateix en marxa és 'Final de vida i soledat' per ajudar i acompanyar emocionalment les persones que estan en aquesta situació.