Aquests són els 10 moments que marcaran el 2022

El 2022 arriba amb una agenda molt carregada. Hi haurà eleccions a algunes comunitats autònomes, la covid, la possible volta de Joan Carles I a Espanya, el mundial de futbol o molts altres esdeveniments que marcaran el nou any.





LA CRISI SANITÀRIA DEL CORONAVIRUS





La covid forma part de les vides de les persones des de fa gairebé 2 anys i sembla que no té intenció de marxar a curt termini. Aquest esdeveniment és el que desencadenarà la resta i permetrà, o no, la celebració dels esdeveniments. Els experts considera que la covid no se n'anirà, però que és possible que se suavitzi i es faci quotidià, com un virus més. Tot i això, l'arribada d'òmicron ho complica tot.





Els governs del món esperen que la vacunació dels més petits i la immunitat després d'agafar el virus faci que Espanya i els principals països desenvolupats puguin tenir la tan anhelada immunitat grupal. Tot i això, els dubtes segueixen centrats en què passarà al tercer món i l'escassetat de vacunes que estan rebent.





ANDALUSIA I CASTELLA I LLEÓ TINDRAN ELECCIONS





L'apartat polític també ve molt carregat. Andalusia convocarà eleccions abans de novembre. De moment, les enquestes indiquen que l'actual president, Juan Manuel Moreno Bonilla, que sortirà elegit una altra vegada, però el PP no té tan clar els números que s'estan barrejant.









Uns mesos abans, al febrer, Castella i Lleó també tindrà eleccions. Mañueco va anunciar fa uns dies que avançava les eleccions electorals, després de l'enfrontament amb Ciutadans. A les dues zones, Castella i Lleó i Andalusia hauran d'estar pendents de la pujada de Vox com una força política molt present als territoris.





FRANÇA TAMBÉ TINDRÀ ELECCIONS





Espanya no serà l'únic país que tingui eleccions. No obstant això, a França seran a nivell general. Macron s'enfrontarà entre el 10 i el 17 d'abril a les urnes per veure si és capaç de sortir reelegit. Europa està molt atenta al que passi amb Macron i l'oposició a les urnes, però les últimes enquestes indiquen que Macron podria tornar a sortir reelegit president.





Emmanuel Macron, candidat a la reelecció | @EP





LA TORNADA DE JUAN CARLOS I?





És una possibilitat molt real que és a l'aire. Joan Carles I estaria desitjant tornar a Espanya després de diversos mesos als Emirats Àrabs. Per això, la fiscalia haurà d'arxivar les investigacions que tingui sobre ell, cosa que podria estar a prop de passar. En un moment complicat, el Govern ha decidit no pronunciar-se i deixar en mans de Felip VI i la Casa Reial la tornada de Joan Carles I a Espanya.





HI HAURÀ CONGRÉS DEL PP DE MADRID





Ayuso, Casado, Almeida, Cayetana Álvarez de Toledo... el Congrés del PP de Madrid serà un dels més controvertits dels darrers temps. Des de Gènova no volen que Ayuso sigui el cap del partit a Madrid i, com és lògic, la tensió ha anat creixent entre Casado i l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid.





TORNA EL MUNDIAL, QATAR 2022





Al món de l'esport també té cites molt importants. En unes dates insòlites, Qatar 2022 serà una realitat. El Mundial de futbol se celebrarà al desembre per evitar les temperatures extremes de l'estiu. Un Mundial que ha generat molta polèmica per diversos temes.





Des de l'organització ja han assegurat que permetran als homosexuals accedir als partits i al país durant la celebració del mundial. No obstant això, això sembla ser totalment de pas, ja que no hi ha indicis que Qatar canviï les seves polítiques en els propers mesos, ni tan sols en els propers anys.





El Mundial de futbol se celebrarà a Qatar | @EP





JOCS OLÍMPICS D'HIVERN A PEQUÍN





Al febrer, Pequín acollirà els jocs olímpics d'hivern. Una altra cita que també tindrà molta polèmica. Els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia han manifestat públicament que boicotejaran diplomàticament aquesta cita olímpica. No hi assistirà ningú en nom de les delegacions, només els esportistes que competeixin.





LA PUBLICACIÓ D'UN MANUSCRIT





L'editorial Lumen publicarà un manuscrit que ha sortit a la llum després de la mort de Bernard de Fallois. Els textos per Marcel Proust està considerat com els inicis de la recerca del temps perdut. Aquest nou manuscrit està compost per Els setanta-cinc folis i altres manuscrits inèdits.





JOAN MANUEL SERRAT POSA PUNT I FINAL





Joan Manuel Serrat posarà fi a la seva carrera musical amb la gira El vicio de cantar. Aquesta serà la darrera que l'artista ha decidit fer i amb la que posarà punt final a la seva carrera musical. El català dirà adeu als seus públics després de més de 50 anys dedicant-se a la música. Si tot va bé, el darrer concert de Serrat serà el 23 de desembre del 2022.







TORNA AVATAR





Avatar 2. Aquesta pot ser la gran pel·lícula de tot el 2022. James Cameron traurà la nova pel·lícula a finals del 2022 on els protagonistes hauran d'explorar noves zones de Pandora. La primera part es va estrenar el 2009 i va ser de les pel·lícules més taquilleres de tota la història. Una fita que va convertir Cameron en l'únic director a aconseguir estar en aquesta llista amb Avatar i Titanic.