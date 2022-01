Imatge d´una zona en flames | @EP





El Parlament de Sud-àfrica segueix en flames. L'incendi està causant greus danys materials, especialment a la zona històrica de la institució. Les flames han provocat l'esfondrament de "part dels sostres de l'Assemblea Nacional", ha reconegut la ministra d'Obres Públiques i Infraestructura.





Ara com ara, les causes de l'incendi es desconeixen i la presidenta del Parlament ha demanat a la societat que no es difonguin rumors sobre el motiu de l'incendi. "Pregueu que aneu amb compte de no especular sobre un atac fins que no aparegui un informe que el ratifiqui", ha assegurat.





Segons fonts de la cadena sud-africana, el foc ha destruït el tercer pis de l'Antiga Assemblea. A més, ha arrasat l'espai d'oficines i del gimnàs. La ministra havia informat que els bombers estaven a punt de contenir l'incendi, però la realitat és que ha sortit posteriorment el responsable de seguretat i ha assegurat que l'incendi encara no ha estat contingut.





Una de les preocupacions més grans actualment són els danys que hi pugui haver a la zona històrica. Actualment s'utilitza com a museu i repositori de documents històrics. A la zona hi ha 12 camions de bombers i 70 efectius treballant per aturar el foc. De moment, no hi ha ferits.