Un nou estudi apunta que la dieta keto podria ser més efectiva en homes que dones

La dieta keto | @EP





Científiques de la Universitat de Califòrnia a Riverside (Estats Units) estan estudiant com funcionen a nivell molecular les populars dietes cetogènica, o keto, i de dejuni intermitent, i si ambdós sexes se'n beneficien igual.





La idea que subjau a la dieta keto és que uns nivells baixos d'hidrats de carboni i uns nivells molt alts de greixos i proteïnes obliguen el cos a utilitzar el greix com a combustible, cosa que es tradueix en una pèrdua de pes.





El dejuni intermitent funciona segons un principi semblant, restringint l'alimentació a un petit espai de temps durant el dia. Durant les hores sense menjar, el cos esgota les reserves de sucre i passa a cremar greix. El greix es converteix en cossos cetònics que el cervell pot utilitzar com a combustible.





Tot i la seva popularitat, els científics encara no han identificat els gens o proteïnes que permeten que aquestes dietes funcionin, si és que ho fan.





"El canvi metabòlic entre el sucre i el greix és increïble que encara no ho entenguem. Però si ho fem, podrem dir si la ceto és adequada per a vostè", detalla la doctora Sarah Radi.





A través d'una subvenció de gairebé dos milions d'euros dels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units permetrà a Radi i a la professora de biologia cel·lular Frances Sladek investigar aquest canvi. Creuen que ja tenen una idea de com podria funcionar.





La clau és probablement una proteïna anomenada HNF4 que es troba en alts nivells al fetge. Es tracta d'un factor de transcripció, que converteix l'ADN a ARN, que després es converteix en noves proteïnes, i es presenta en dues formes, P1 o P2.





L'equip va investigar originalment la P2 com a proteïna pro-càncer. No van trobar una relació amb el càncer, però sí que van observar que els ratolins amb alts nivells de P2 als seus fetges també tenien diferents gens per al metabolisme.





També es van adonar que la P2 apareix en major quantitat a última hora del dia, cosa que podria explicar per què els ratolins no guanyaven tant de pes si es restringia l'hora de dinar, fins i tot si els ratolins menjaven massa.





Radi sospita que un enzim que detecta l'energia podria causar el canvi entre P1 i P2, cosa que podria permetre el procés de cremar greix per obtenir energia. "Això és el que intentem demostrar", explica.





En aquest estudi es prestarà especial atenció a la manera com els ratolins mascles i femelles responen a les dietes ceto i de dejuni intermitent. Algunes investigacions suggereixen que hi ha diferències.





"La dieta keto no sembla funcionar tan bé per a les dones, perquè metabolitzem el greix de manera diferent i tenim diferents gens que s'activen i desactiven en resposta al dejuni. Però realment no sabem per què és així ni com passa; això és el que esperem aprendre”, apunta Sladek.





Independentment que la dieta sigui eficaç per a qualsevol sexe, els investigadors adverteixen que no cal portar cap dieta a l'extrem. No és clar si tot el greix es metabolitza en una dieta cetogènica o de dejuni, o si molta s'acumula al cos.





Les dietes japoneses estàndard contenen un 20 per cent de greix, les americanes un 35 per cent de mitjana i les keto poden contenir fins a un 70 o 80 per cent, cosa que probablement sigui una quantitat insostenible.





"Si menges molt de greix, a la llarga et farà engreixar. Si menges massa de qualsevol cosa, et farà engreixar, incloses les pastanagues. En última instància, el més important és la quantitat que menges, el que menges i l'hora del dia a què menges", afirma Sladek.