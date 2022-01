Arqueòlegs descobreixen quatre secrets increïbles en unes taules perdudes de fa més de 5.000 anys

Jerogífic de l'antic Egipte | @Pixabay





El descobriment de noves taules i de jeroglífics és una de les gestes més grans per part dels arqueòlegs. Per això, la doctora Christina Tsouparopoulou de la Universitat de Cambridge assegura que és una sensació increïble poder llegir allò que diuen aquestes taules que van ser escrites fa tants anys.





La doctora Selena Wisnom, de la Universitat de Leicester, ho considera com un viatge en el temps que el que fa és emportar-te milers d'anys enrere i t'ajuda a entendre el que vivien aquelles persones. Per això descriuen les doctores en arqueologia és una manera d'endinsar-te en el moment que van ser escrites.





La manera més antiga d'escriptura és el cuneïforme. Es va utilitzar fa més de 5.000 anys i es creu que és fins i tot anterior als jeroglífics egipcis. Les societats, per poder enviar missatges o deixar constància de la seva existència, utilitzaven diverses tècniques en funció de l'època on vivien.





A Mesopotàmia, el cuneïforme era la manera que tenien d'escriure. Aquest tipus de tauletes eren molt duradores i eren ignífugues, però la realitat és que durant milers d'anys ningú no ha estat capaç de traduir-les. No va ser fins al segle XIX quan finalment es va aconseguir desxifrar l'idioma i el tipus d'escriptura. El que van desvetllar va ser realment increïble.





1. L'ARCA DE NOÈ... ANTERIOR O POSTERIOR A LA BÍBLIA?





És un dels grans errors de la història. Moltes persones pensen que l'Arca de Noè va ser posterior a la Bíblia, però res més lluny de la realitat. "Fes que tots els éssers vius pugin al pot. El vaixell que construiràs", diu la taula. Per tant, un text que data de centenars d'anys abans a la Bíblia.





Els doctors no es podien creure el que estaven llegint i van qualificar d'explosiu allò que acabaven de descobrir. Efectivament, era una cosa que anava molt més enllà del que és bàsic. La taula tenia tots els elements que descrivien perfectament allò que era l'Arca de Noè. L'aigua, els animals i el vaixell.





2. EL PRIMER AUTOR D'UN TEXT... ÉS UNA AUTORA





Aquest és un altre dels grans descobriments. La realitat és que en aquella època ser dona era una cosa molt complicada. Només les dones de famílies riques eren tractades bé, dins de les limitacions de la societat. No obstant això, la primera obra literària, de la qual se'n té constància, va ser escrita per una dona i no per un home.





El disc d'Enheduanna va ser una obra descoberta per Charles Leonard Woolley i que, efectivament, confirmava que el primer text havia estat escrit per una dona. La doctora Tsouparopoulou ha comentat que gràcies a aquestes taules aprenen molt sobre la societat, les creences, les relacions entre homes i dones o sobre les relacions comercials.





3. L'HERÈNCIA DEL TEMPS





Hi ha coses actuals que corresponen a èpoques molt antigues. La manera de comptar el temps o de mesurar els angles n'és una. Els estudis han revelat que els sumeris ja utilitzaven el sistema de numeració sexagesimal. Per això, actualment s'utilitzen els 60 segons per mesurar al rellotge i els 360 graus per definir un cercle. Els investigadors asseguren que és sorprenent la quantitat de conceptes que fa servir la societat actual i que arriben des de fa milers d'anys.





4. ELS ENCANTABA ESCRIURE







Una altra particularitat i semblança que han trobat els arqueòlegs amb la societat actual és que als mesopotàmics també els agradava molt escriure i enviar missatges segellats a través de comerciants i viatgers. Al final, la realitat d'ara no és tan diferent, en alguns aspectes, és clar, a la realitat que vivien fa milers d'anys.





A més, els mesopotàmics també utilitzaven formes com “espero que estiguis bé”. Unes fórmules que es fan servir el 2022 sense saber que provenien directament des de l'antiga Mesopotàmia.





Les taules perdudes estan llançant moltes dades sobre com vivien a Mesopotàmia. A més, desxifrar el llenguatge ha permès tenir un coneixement més gran de tota la societat, com era i què feien, sense oblidar-se que realment moltes de les fórmules que utilitzaven en aquell temps també s'estan utilitzant actualment.