​Societat Civil Catalana canviarà de president en la seva propera assemblea

El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa /@EP







Societat Civil Catalana (SCC) canviarà la seva direcció en la propera assemblea de l'entitat. L'actual president, Fernando Sánchez Costa, afirma que "no és cap renúncia" només que "tres anys són suficients", tal com va apuntar en l'última trobada de socis de l'entitat. En aquest sentit, sosté que se sent "esgotat" i considera que és "bo" començar una nova etapa "amb una cara nova". El canvi de direcció es farà "evitant conflictes interns" amb una "transició pactada" que assumirà, l'empresària i actual presidenta territorial de Girona, Elda Mata.





El pla estratègic de l'entitat constitucionalista pel 2022, vol potenciar els actes públics fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, es pretén tenir més presència a les províncies de Girona, Tarragona i Lleida, on consideren que es decideixen les eleccions al Parlament.