​CCOO lamenta l’accident laboral mortal a l’Eixample aquest dimarts i demana una investigació

Els Mossos d'Esquadra en un accident de trànsit /@EP





Des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya han lamentat "profundament l’accident laboral ocorregut dimarts a l’empresa de Teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona, on un treballador de 40 anys va morir en accident de trànsit quan anava d’un centre a un altre en l’exercici de les seves funcions dins l’empresa com a tècnic instal·lador". Així, han volgut transmetre el seu "condol a la família i companyes i companys de la víctima".





L’accident va tenir lloc a l’Eixample de Barcelona quan una furgoneta va xocar contra el treballador que es desplaçava en moto.





Tot i que des de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona han obert una investigació per aclarir els fets, des de CCOO també han volgut posar-se

"a la disposició de la secció sindical de l’empresa" i han afirmat que vetllaran "per tal que s’investiguin totes les causes, donat que va ser dins l’horari laboral, tractant-se d’aquesta manera com una mort per accident de treball".