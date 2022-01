La Generalitat critica el canvi de quarantenes a les escoles, però aplicarà el protocol

Escola /@EP





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha criticat que la Comissió de Salut Pública hagi acordat a dos dies de l'inici del curs escolar no fer quarantenes de l'aula completa quan hi hagi fins a quatre positius o menys del 20% dels alumnes encomanats amb l'objectiu de garantir la presencialitat a les aules, però ha aclarit que treballa en l'adequació dels protocols per aplicar-los a partir de la setmana que ve.





Des de l'Executiu català han mostrat el seu desacord "tenint en compte el canvi de protocol que suposa i per la necessitat d'informar degudament la ciutadania en general i, en particular, els professionals de l'àmbit de la salut i la comunitat educativa", informa el departament en un comunicat aquest divendres.









Segons ha explicat el Ministeri de Sanitat, es recomana quarantena per a tot el grup sempre que es donin cinc casos o més d'infecció activa a una aula o l'afectació del 20% o més dels alumnes de la classe en un període igual o inferior a set dies.





Tot i la recomanació estatal de no realitzar proves diagnòstiques als contactes estrets d'un cas positiu de Covid-19 a escoles, la Generalitat ho continuarà fent als centres d'educació infantil, primària i secundària igual que al primer trimestre del curs escolar.





Els menors d'educació primària immunitzats -amb pauta completa de vacunació o que han superat la malaltia els últims 90 dies- seguiran el circuit TAR de farmàcies adherides, igual que els estudiants de secundària.