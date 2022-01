Quines mesures hem de seguir per a un retorn segur a les aules?

Novetats en la gestió de casos de Coronavirus als centres educatius de Catalunya / @CP





Més de 8 milions d'alumnes tornaran aquest dilluns 10 de gener a les aules després de les vacances de Nadal -excepte al País Basc on van tornar divendres passat- i ho faran de manera totalment presencial en tots els nivells de l'ensenyament, però amb modificacions en les quarantenes acordades divendres passat per la Comissió de Salut Pública.







A partir del document de Adaptación de las Medidas de Prevención frente a la COVID-19 en centros educativos i de la Guía de Actuación ante la Aparición de Casos de COVID-19 en centros educativos acordats en la Comissió de Salut Pública estatal de data 8 de gener, s'incorporen les següents novetats en la gestió de casos als centres educatius de Catalunya:





En primer lloc, s'eliminen les quarantenes si hi ha casos esporàdics del virus a educació infantil i primària. Únicament s’indicarà quarantena quan hi hagi cinc casos o més o un 20% dels alumnes del grup hagin donat positiu en un període de 7 dies. En aquest cas, els alumnes immunitzats n’estaran exempts.





Pel que fa a l’educació secundària, de moment es mantenen els protocols tal i com estan establerts i l’alumnat immunitzat no haurà de fer quarantena. En canvi, l’alumnat no immunitzat sí que haurà de fer-ne durant set dies.





Quan hi hagi un cas positiu al grup de convivència estable (GCE), s'oferirà i es recomanarà la possibilitat de realitzar un test d'antígens gratuït entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa. En el cas d'educació infantil, s'oferirà en un punt centralitzat o un centre d'atenció primària. Aquesta mesura es considera important per l'autoritat sanitària catalana, per tal d'afavorir el control de la pandèmia.





És per aquest motiu, que s’està treballant en l’adaptació dels protocols per incorporar aquests canvis. El sistema sanitari ja està treballant conjuntament amb l’educatiu per informar dels casos i brots i, així, implementar les actuacions necessàries.





Cal recordar que es considera alumnat immunitzat aquells infants amb pauta completa de vacunació o que hagin estat covid positius en els darrers 3 mesos.







LES COMUNITATS AUTÒNOMES QUE MAJOR NOMBRE D'ALUMNES



La comunitat amb més estudiants en ensenyaments de règim general no universitàries és Andalusia, amb 1.595.965 estudiants; seguida de Catalunya, amb 1.369.661 alumnes; i la Comunitat de Madrid, amb 1.222.954 alumnes. Aquestes tres regions són les úniques que superen el milió d'escolars, segons les dades més recents del Ministeri d'Educació i FP, corresponents al curs 2020-2021.



La majoria d'estudiants que tornaran aquest dilluns a collegis i instituts en tot el territori nacional procedeixen de Primària, amb 2.841.781 alumnes (el 35%) i Secundària, amb 2.039.599 (el 25%). Li segueixen els escolars d'Educació Infantil, amb 1.622.353 (20%) i els alumnes de Batxillerat, amb 655.884 (el 8%).



Tota la comunitat educativa celebra que no s'hagi retardat la volta als centres educatius després de les vacances nadalenques i que aquest retorn sigui presencial, però lamenten que no s'hagi parlat de recuperar les mesures que es van aplicar en el passat curs 2020-2021, en aquells dies més estrictes, com un major distanciament social (1,5 metres sí o sí), mesura que va implicar una baixada de ràtios i un increment de contractació de docents.