El sector de l'automòbil no abandonarà els ERTE el primer trimestre del 2022

Els expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) de les fàbriques espanyoles al sector de l'automoció, a causa dels problemes productius derivats de la falta de semiconductors, que es prolongaran durant el 2022, podrien afectar més de 23.000 treballadors.





L'espanyola Seat va ser la primera a anunciar un nou ERTE que tindrà vigència fins ben entrat el 2022. El setembre passat, la firma automobilística i els representants sindicals van assolir un acord sobre l'ERTE plantejat per la companyia, que durarà fins al 30 de juny de 2022, i tindrà una afectació diària màxima entre 482 i 1.276 treballadors a les seves plantes a Catalunya.





Ambdues parts van pactar un pla social pel qual la companyia millora la prestació per desocupació dels afectats per l'ERTE i ofereix la possibilitat de fer formació, per exemple en vehicle elèctric, mantenint el 100% de la remuneració. També es va acordar que els més grans de 55 anys i els empleats que no hagin generat dret a la prestació de desocupació quedaran exclosos de l'ERTE.





A ella, el mes de novembre passat es va sumar Renault Espanya, que va acordar prolongar la seva ERTE, que afectaria uns 8.777 treballadors de les factories de Valladolid i Palència, fins al 30 de juny del 2022.





En aquest cas, entre les condicions que manté l'empresa es recull un complement fins al 85% del salari en retribució primària, prima, antiguitat, torns i si escau salari forfet, en la línia d'acords anteriors.





A més, les pagues extres i les vacances col·lectives es generaran íntegrament; es mantindrà l'aportació a les dues mútues durant l'expedient; i els anuncis de les parades es faran en els mateixos terminis que s'utilitzen per a la borsa d'hores, especificant si és parada per borsa o per ERTE, però a més s'esgotarà prèviament a l'aplicació de l'expedient la flexibilitat pactada al comptador general de la bossa.





D'altra banda, el consorci Stellantis va aprovar un ERTE a la seva planta de Vigo que s'aplicarà durant 60 dies laborals, ampliables en 15 dies més, al llarg de tot el 2022 i que afectaria els operaris amb contracte indefinit a temps complet, uns 3.721 treballadors. La regulació s'aplicaria a aquests operaris un cop consumeixin els dies d'adequació i el saldo de la 'borsa d'hores'.





De la mateixa manera, a la planta de Figueruelas (Saragossa) va acordar un nou ERTE durant el 2022, que contempla fins a seixanta dies per treballador, que podrien arribar a vuitanta. Quedaran exclosos aquells empleats a temps parcial que es regiran per la borsa d'hores.





De cara al 2022, la direcció de Ford Almussafes (València) també va plantejar el 5 de gener a la comissió consultiva un nou ERTE per a les plantes de vehicles i departaments auxiliars de 15 dies laborals de parada completa el primer trimestre, una setmana per mes , que afectaria 4.764 treballadors. Dilluns que ve 10 de gener estan citats els sindicats a una nova reunió per arribar a un acord.





Així mateix, el 5 de gener passat la direcció de la planta de Mercedes-Benz de Vitòria va anunciar als sindicats la seva intenció de presentar un nou ERTE. La companyia va haver d'avançar les vacances d'estiu a les més de 5.000 persones que treballen a la factoria alabesa per la falta de xips.





Per acabar, la planta de Volkswagen Navarra va acordar al desembre amb els sindicats un calendari per al 2022 que estableix una producció de 304.000 vehicles i una jornada de 215 dies, a més d'una sèrie de garanties salarials i laborals per a la plantilla. La companyia va afirmar que si haguessin de tancar dies, acordarà un nou ERT.