El Mobile World Congress va agafant forma de cara el febrer vinent

El primer tinent d'alcalde Jaume Collboni







L'Ajuntament de Barcelona ultimarà els preparatius per a l'edició d'enguany del Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 28 de febrer al 3 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, en una reunió del comitè de coordinació institucional que convocarà la propera setmana.





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat a Europa Press que, a més de l'Ajuntament de Barcelona, en aquesta reunió hi participarà la Generalitat, l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la Fira de Barcelona i tots els serveis relacionats amb l'esdeveniment -com a mobilitat, seguretat i sectors econòmics- per coordinar la gestió de la ciutat mentre duri l'esdeveniment.





Collboni ha traslladat el suport "polític, institucional i operatiu" de l'Ajuntament a la GSMA després que el director, John Hoffman, hagi assegurat aquest dilluns que l'edició es mantindrà presencial i que només consideraria un canvi de plans per decisió de les autoritats espanyoles.









"Estem convençuts que el Mobile tornarà a ser d'una importància de primer relleu internacional per la presència de grans companyies globals i pel nombre d'assistents", que espera que sigui molt rellevant, encara que adverteix que encara no s'aconseguirà la xifra de 2019.





A MILLOR





A vuit setmanes de la celebració del Mobile i en ple pic de la sisena onada de la pandèmia, Collboni confia que aquesta edició pugui celebrar-se tal com es planteja perquè “la tendència és anar millorant”, i ha afirmat que la previsió és que quan tingui lloc l'esdeveniment les mesures ja s'hagin retirat, cosa que creu que dóna un missatge de tranquil·litat.





En aquest sentit, ha assegurat que els països internacionals "saben que Espanya és un dels països europeus amb més alt nivell de cobertura de vacunació, amb una incidència que no és de les més altes d'Europa", per la qual cosa creu que veuen Espanya com a lloc segur.





Finalment, ha recordat que el MWC té un impacte objectiu a l'economia de Barcelona i ha assegurat que "el fet que se celebri amb certa normalitat envia un missatge al món de reactivació, que es tradueix en creació d'empreses, de treball, de pujada d'exportacions", qüestions que assegura que Barcelona està liderant.